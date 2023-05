A do të mbani përgjegjësi për humbjen në zgjedhjen e 14 Majit? Ja çfarë thotë Meta

Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka treguar pas takimit me Sali Berishën në selinë e Partisë Demokratike ka treguar tre hapat që do të ndjekë opozita pas zgjedhjeve të 14 Majit.









Ai tha se do të dokumentojnë vjedhjen e zgjedhjeve, do përgatisim kontestim ligjor dhe do një dokumentacion për institucionet ndërkombëtare.

“Do t’i shikoni të gjitha faktet. Janë denoncuar përpara, gjatë dhe në vazhdimësi. Në radhë të parë është në rendin e ditës dokumentimi i të gjithë masakrës zgjedhor, së dyti është kontestimi ligjor dhe përgatitja e dokumentacioneve edhe në institucionet ndërkombëtare. Gomerët e Edi Ramës nuk do kenë më mundësi të vjedhin të qetë taksat e qytetarëve shqiptarë”, tha Meta.

Ai u pyet edhe nëse do të mbajnë përgjegjësi për humbjen që pësoi opozita në zgjedhjet e 14 Majit.

“Nuk ekziston asnjë krahasim mes tij që ia fali pushtetin vendor Ramës, në tavolinë për 4 vite me atë luftë dhe përpjekje që u bë për të rikthyer pluralizmin politik, edhe pse i cunguar është kthyer në të gjitha këshillat bashkiakë, të jeni të qartë se nuk ka dorëzim dhe kapitullim përpara mafies shtetërore dhe narko-shtetit, do të luftojmë në emër të mbi 500 shqiptarët që në kushte presione votuan me sakrifica të mëdha, por edhe atyre që u penguan, intimiduam dhe iu morën kartat e iu bënë presione nga më të rënda”, u shpreh Meta.