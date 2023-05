Akuzohet për vrasjen e kryer mbi pazaret e drogës, autoritetet spanjolle shpallin në kërkim shqiptarin

Një shtetas shqiptar është shpallur në kërkim nga autoritetet spanjolle si i përfshirë në një vrasje të ndodhur në korrik të vitit të kaluar.









Mësohet se deri më tani në kuadër të operacionit janë arrestuar tre persona, dy me kombësi serbe dhe një shqiptar, ndërsa në kërkim është shpallur një tjetër shqiptar me nënshtetësi suedeze, i identifikuar si Artan Muharremi, i njohur ndryshe me nofkën “Luli”.

Raportohet se 36-vjeçari Muharremi u përfshi në të shtënat që ndodhën në 13 korrik të vitit 2022 si pjesë e një grupi kriminal të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës.

Sipas policisë spanjolle Muharremi me shumë gjasa është duke përdorur dokumente false sllovene ose çeke për t’iu shmangur autoriteteve.

BW