Analiza e Politico: Kërcënimi kinez kërcënon të shkatërrojë unitetin e Samitit të G7

Ndërsa liderët e Grupit të G7 mblidhen për samitin e tyre vjetor në Japoni këtë javë, tre konflikte që ndryshojnë botën – e kaluara, e tashmja dhe potencialja – do të bashkohen.









Bomba atomike që i dha fund Luftës së Dytë Botërore shkatërroi pjesën më të madhe të qytetit të Hiroshimës, ku do të takohen liderët. Sot, lufta e Rusisë në Ukrainë po i kushton mijëra jetë dhe miliarda dollarë ndërsa zvarritet. Dhe pastaj ekziston rreziku i një tjetër katastrofe të tmerrshme që do të vijë, pasi Kina kërcënon Tajvanin.

Dhe është mbi Kinën ku aleanca mund të ngecë.

Për skifterët si SHBA-ja dhe Japonia, samiti që fillon të premten ofron një mundësi në kohë për t’u bërë me dije liderëve të Evropës drejtpërdrejt se është koha për të dalë nga gardhi kur bëhet fjalë për përballjen me Kinën.

Qëndrimi i Macron e veçon Francën – e cila është fuqia më e madhe ushtarake e BE-së – nga SHBA-ja dhe Japonia, si dhe nga Britania e Madhe, ku kryeministri Rishi Sunak pritet të shpallë një marrëveshje të re sigurie me Japoninë gjatë vizitës së tij.

“Ukraina sot mund të jetë Azia Lindore nesër”, tha kryeministri japonez Fumio Kishida vitin e kaluar, jo shumë kohë pasi filloi pushtimi në shkallë të plotë të Rusisë. Javën e kaluar, ministri i Jashtëm i Japonisë, Yoshimasa Hayashi bëri një paralajmërim edhe më të qartë në një fjalim të mbajtur para 27 homologëve të tij të BE-së në Suedi.

“Kina po vazhdon dhe po intensifikon përpjekjet e saj të njëanshme për të ndryshuar status quo-në me forcë në Detet e Kinës Lindore dhe Jugore. Kina po rrit gjithashtu aktivitetet e saj ushtarake rreth Tajvanit”, tha Hayashi. “Përveç kësaj, Kina dhe Rusia po forcojnë bashkëpunimin e tyre ushtarak, duke përfshirë fluturimet e përbashkëta të bombarduesve të tyre dhe stërvitjet e përbashkëta detare në afërsi të Japonisë”.

Lidhjet kinezo-ruse do të jenë pjesë e diskutimeve të liderëve të G7, sipas dy zyrtarëve të përfshirë në proces, të cilët folën në kushte anonimiteti, sepse përgatitjet e samitit nuk janë publike. Ndërsa autoritetet kineze nuk e armatosin hapur Rusinë në luftën e saj kundër Ukrainës, një partneritet strategjik afatgjatë midis Pekinit dhe Moskës është i palëkundur për presidentin Xi Jinping.

Vendet e G7 si SHBA dhe Japonia pritet të ngrenë nevojën për të sanksionuar vendet që punojnë rreth kufizimeve tregtare perëndimore ndaj Rusisë, sipas zyrtarëve. Kompanitë kineze që zbulohet se po shesin mallra me përdorim të dyfishtë në Rusi do të ishin një fokus kryesor.

Taktikat e ngacmimit

Gatishmëria e Kinës për të hedhur rreth peshës së saj ekonomike është një fushë ku ka gjasa të ketë më shumë unitet midis aleatëve të G7.

Nevoja për të luftuar kundër shtrëngimit ekonomik do të jetë në qendër të vëmendjes në samit. BE, SHBA, Kanadaja dhe Japonia do të mblidhen rreth thirrjeve për të luftuar përdorimin e fuqisë së saj ekonomike nga ana e Kinës për të ngacmuar ekonomitë më të vogla që veprojnë kundër interesave të saj politike.

“Ndjenja e urgjencës dhe unitetit është një faktor force në vetvete. Për shembull, asnjëherë më parë G7 nuk ka trajtuar shtrëngimin ekonomik”, tha për POLITICO Rahm Emanuel, ambasadori i SHBA në Japoni.

“Kur maten me të kaluarën e afërt, G7 dhe BE janë më të lidhura strategjikisht në çështjet kryesore ekonomike dhe ushtarake”, shtoi Emanuel, i cili shërbeu si shef i shtabit të ish-presidentit të SHBA-së, Barack Obama.

Kur bëhet fjalë për pikëpamjen evropiane, presidentja e Komisionit të BE-së, Ursula von der Leyen e ka të qartë se blloku po “konkuron me Kinën” dhe do të duhet të përmirësojë lojën e tij. “Ne do të reduktojmë varësitë strategjike – ne kemi mësuar mësimet e vitit të kaluar,” tha ajo në një konferencë shtypi përpara udhëtimit.

Justin Trudeau, kryeministri kanadez, vjen në G7 pas muajve të rrjedhjeve të inteligjencës që e kanë përshkruar qeverinë e tij si të dobët ndaj ndërhyrjeve të huaja, veçanërisht nga Kina. Ai do të mbajë mesazhin e Kanadasë se ajo mund të jetë një alternativë e sigurt, jo-autoritare ndaj Rusisë dhe Kinës për furnizimin me minerale dhe energji kritike, duke përfshirë energjinë bërthamore.

Pavarësisht retorikës ashpërsuese ndaj Kinës, ajo që ende i bashkon vendet e G7 është dëshira për të mos mbyllur derën e bisedimeve me Pekinin.

Administrata Biden prej muajsh kërkon të sigurojë një vizitë në Kinë për anëtarët kryesorë të kabinetit, si Sekretarja e Thesarit, Janet Yellen. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Biden, Jake Sullivan, mbajti tetë orë bisedime me shefin e politikës së jashtme të Partisë Komuniste Kineze, Wang Yi, këtë muaj.

Pak para se të nisej për në Japoni të mërkurën, presidenti i SHBA Joe Biden u pyet nëse vendimi i tij i minutës së fundit për të shkurtuar udhëtimin e tij jashtë vendit mund të shihet si “pothuajse një fitore për Kinën”. Në vend që të qëndrojë në rajon për një samit të Quad-it – Japonia, India, SHBA-ja dhe Australia – Biden planifikon të kthehet në Uashington të dielën për t’u marrë me çështjet e brendshme.

Presidenti e minimizoi masën si diçka që Kina mund të përdorte në avantazhin e saj, duke vënë në dukje se ai do të vazhdojë të takohet me udhëheqësit e kombeve të katërta në Japoni. “Ne kemi mundësinë të flasim veçmas në takim,” tha ai

Më pas, Biden u pyet nëse ai ka plane të flasë së shpejti me presidentin kinez.

“Pavarësisht nëse është shpejt apo jo, ne do të takohemi,” tha ai, përpara se të dilte nga dhoma.

