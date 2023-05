Boris Johnson tha se Macron ishte ‘lëpirës i Putinit’, pohon ish-ndihmësi i tij

Një Boris Johnson i tërbuar dikur e përshkroi privatisht Emmanuel Macron si “lëpirësin e Putinit” dhe premtoi “t’i shuajë dritat e tij”, pohoi një ndihmës kryesor i ish-kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar.









Duke detajuar përvojën e tij të kryeministrisë kaotike të Johnson në një podkast të ri, ish-drejtori i komunikimit në Downing Street, Guto Harri tha se Johnson filloi një gjë të keqe për Macron në muajt pas pushtimit të plotë të Rusisë në Ukrainë – dhe pasi presidenti francez kritikoi Anglinë, si përgjigje ndaj krizës së refugjatëve ukrainas.

“Në takimin tonë të mëngjesit, mendoj se me një bandë të vogël prej nesh, ai sapo filloi një sulm të dhunshëm ndaj Emmanuel Macron”, tha Harri. “Në thelb, duke thënë: “Ai është një fjalë me katër shkronja që fillon me C, ai është i çuditshëm, ai është lëpirësi i Putinit”.

Sipas Harrit, Johnson me sa duket më pas iu referua dëshirës për të dëmtuar Macron – dhe përdori një sharje antifranceze ndërsa ai ishte atje.

Johnson, tha Harri, vazhdoi: “Duhet t’i bëjmë ballë kësaj” – një term regbi që në thelb do të thotë, hiqni dorezat – “Ne kemi nevojë për një orgji të përplasjes së bretkosave. Do të më duhet të shuaj dritat e tij.”

Një zëdhënës i Johnson tha se ai nuk e njihte rrëfimin e Harrit për takimin dhe nuk luajti asnjë rol në podcast-in e të gjithëve të ish-zyrtarit të tij.

Johnson kishte një marrëdhënie të trazuar me Macron gjatë kohës së tij në 10 Dowing Street. Parisi dhe Londra ishin shpesh në mosmarrëveshje për tregtinë pas Brexit, ndërsa dyshja u grindën pasi Macron kritikoi publikisht vaksinën e koronavirusit AstraZeneca në Mbretërinë e Bashkuar.

“E vërteta është se Macron nuk e pëlqen aspak Boris Johnson”, i tha POLITICO në 2022 Charles Grant, drejtor i Qendrës për Reformën Evropiane.

“Kishte tensione që herët kur njerëz si Emmanuel Macron i Francës shkuan në Moskë për të biseduar me Putinin”, tha Harri, duke iu referuar vizitës së Macron në Moskë në javët para pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës.

“Unë mendoj se Boris e përshkroi atë privatisht si “të përzier”, shtoi Harri.

Pavarësisht se në dukje kërcënoi se do t’i shkaktonte dëm Marcon, Harri tha se të dy burrat arritën të ‘varrosnin’ kapelën menjëherë më pas.

“Javë më vonë, sigurisht, ata e kishin rregulluar atë. Ata shkuan shumë mirë. Ata në fakt shkuan për një uiski së bashku në samitin e G7″, tha Harri.

Gazeta Shqiptare