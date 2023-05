Historia e Manchester United në vitin 1999, City kërkon të bëjë të njëjtën gjë në 2023

Manchester City dëshiron të bëhet skuadra e parë në Angli pas Manchester United këtë vit që arrin trefishin!









United fitoi Champions League, Premier League dhe FA Cup në 1999, dhe City do të përpiqet të bëjë të njëjtën gjë në 2023.

Skuadra e Pep Guardiolas ka tri finale përpara! E para është kundër Chelseat të dielën (21/5) në Mançester për Premier League. Nëse mposhtin blutë, fitojnë sërish kampionatin këtë vit. Nëse ai humbet, ai do të zgjasë disa ditë nëse Arsenali mund Forest të shtunën.

Finalja e dytë është ajo e FA Cup. Ai do të mbahet të shtunën (3/6) në Wembley dhe kundërshtari i skuadrës së Pep do të jetë Manchester United.

E treta do të jetë më 10 qershor në Polis. Aty do të luajë me Interin dhe do të luftojë për të fituar Champions League për herë të parë në historinë e saj.

“Treple? Le të fitojmë dy të parat. Në Premier League jemi afër. Më pas luajmë me fqinjët tanë në finalen e Kupës dhe një ekip italian në finalen e Champions League. Ne jemi atje, lojtarët mund ta vizualizojnë atë, ta bëjnë atë një imazh. Ata kanë ndjenjën, ne jemi tre ndeshje larg”, tha Guardiola.