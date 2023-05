Iu mbyll Instagrami 600 mijë ndjekës, reagon Luizi: Së shpejti…

Luiz Ejlli ka patur probleme me profilin e tij në Instagram që prej ditës së djeshme. Fituesit të Big Brother VIP i është mbyllur dy herë profili i tij që numëron gati 600 mijë ndjekës.









Por sot ai ka mundur ta rikthejë sërish dhe ka publikuar një video ku sqaron fansat.

“Çapaçula mos u mërzisni për Instagramin se këtë punë kanë, nga ngarkesa, nga…ku di unë, se unë s’marr vesh. Besoj tani e kanë rregulluar dhe s’do ketë më probleme. Do shihemi këtu, do flasim, do qeshim, ju dua tanëve”, thotë Luizi.