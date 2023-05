Kërkon titullin e parë në Champions, De Bryjne: Tani të përmbushim misionin deri në fund

Goli i tij në ndeshjen e parë në Madrid ishte ai që i dha shpresë Mançester Sitit. Po flasim për Kevin de Bryjne, me mesfushorin belg që ka bërë një tjetër paraqitje mjaft të mirë në “Etihad”.









Këtë herë prania e tij nuk është ndier shumë, sepse kanë qenë të tjerë ata që vendosën finalen. Por, natyrisht që kjo nuk zbeh meritat e mesfushorit belg. Duke folur për takimin, ai ka pranuar se Siti e ka merituar plotësisht fitoren.

“Mendoj se në takimin e parë në Madrid nuk kemi bërë një paraqitje shumë të mirë, kemi bërë disa gabime. Por kemi korrigjuar gjithçka në Angli. Kemi zbritur në fushë me ritmin e duhur, me urinë e duhur, e kemi dominuar Realin dhe me meritë jemi në finale”, ka nënvizuar belgu. Mesfushori i Mançester Sitit ka saktësuar se pjesa e parë ka qenë vendimtare.

“Do të thosha se pjesa e parë ishte shumë e rëndësishme. I kemi dhënë një goditje që në fillim Realit, e kemi dominuar. E kemi vënë Realin nën presion, duke mos i dhënë mundësi të jetë i qetë dhe të bëjë lojën që ai dëshiron. Këtë herë kemi qenë ne që kemi diskutuar rimin e lojës. Për fat paraqitjen e kemi kompletuar me katër gola. Mund të kishim shënuar më shumë? Ndoshta, sepse mundësitë i kemi krijuar, veçanërisht në pjesën e parë. megjithatë rëndësi ka fakt që jemi sërish në finale dhe kjo na lumturon”, tha De Byjne.

Mesfushori i “qytetarëve” ka saktësuar se tashmë ka ardhur momenti që Siti të tregojë se është i madh jo vetëm në Angli, por edhe në Europë.

“Arritja në finale ishte një objektiv i rëndësishëm për ne. Por puna do të quhet e kryer nëse do të arrijmë të fitojmë trofeun. Iu afruam dy vjet më parë ndaj Çelsit, por nuk ia dolëm. Shpresoj që këtë herë ta sjellim trofeun në Mançester”.

