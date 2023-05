Rivali kryesor i Erdogan: Unë do t’i dëboj të gjithë refugjatët nga Turqia!

Udhëheqësi i opozitës turke është zotuar të riatdhesojë miliona refugjatë në vendet e tyre të origjinës, duke ashpërsuar retorikën e tij përpara një balotazhi të kontestuar ashpër javën e ardhshme.









Në një fjalim të enjten, Kemal Kılıçdaroğlu pohoi se rivali i tij, presidenti për një kohë të gjatë Rexhep Tajip Erdogan, “ka lejuar qëllimisht dhjetë milionë refugjatë në Turqi”, duke thënë se presidenti aktual ka vënë “në shitje shtetësinë turke për të marrë vota të importuara”.

“Këtu po e shpall tani: do t’i kthej të gjithë refugjatët në shtëpi pasi të zgjidhem president, pikë”, deklaroi ai, sipas mediave turke.

Turqia është shtëpia e numrit më të madh të refugjatëve kudo në botë, duke pritur rreth katër milionë njerëz të zhvendosur, shumë nga Siria dhe vende të tjera arabe.

Në vitin 2016, ndërsa kontinenti u përball me një krizë në rritje të refugjatëve, Bashkimi Europian nënshkroi një marrëveshje me Ankaranë “që synonte ndalimin e fluksit të migrimit të parregullt nëpërmjet Turqisë në Evropë”. Vendi ka marrë rreth 10 miliardë euro ndihmë humanitare për të ndihmuar ata që ikin nga konflikti në Lindjen e Mesme dhe Afrikë.

Kılıçdaroğlu do të përballet me Erdoganin në një raund të dytë të tensionuar zgjedhor më 28 maj, pasi asnjëri nga kandidatët nuk siguroi më shumë se 50 për qind të votave në një sondazh të raundit të parë fundjavën e kaluar. Ndërsa ekonomisti liberal demokrat 74-vjeçar Kılıçdaroğlu kishte shpresuar të përfitonte nga zemërimi në rritje ndaj trajtimit të ekonomisë nga qeveria dhe tërmeteve që lanë 50,000 njerëz të vdekur në shkurt, ai doli i dyti, duke siguruar më pak se 45 për qind ndaj Erdoganit 49 për qind. Ai tani përballet me një luftë të vështirë për të rrëzuar Erdoganin në raundin e dytë.

Kılıçdaroğlu është zotuar më parë për kthimin e sirianëve të zhvendosur në vendin e tyre brenda dy viteve.

