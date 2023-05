Një shqiptar ka mbetur i plagosur me thikë në burgun e Malandrinos në Greqi.









Sipas raportimeve nga mediat greke, dy shqiptarë janë përplasur me njëri-tjetrin në burg dhe njëri prej tyre 30 vjeç ka plagosur bashkëkombësin e tij 39 vjeç.

Identiteti i tyre ende nuk është bërë me dije. Deri më tani, bëhet me dije se autori ashtu edhe i plagosuri vuajnë dënime të rënda me burg për krime të rënda.