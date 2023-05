“Siguria kibernetike është thelbësore”/ Escobar dëshmon përball Senatit amerikan: Shqipërisë i ofruam 50 milion dollarë (DOKUMENTI)

I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar dha sot dëshminë për situatën në rajon, përballë komisionit të Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit Amerikan.









I pranishëm në këtë seancë dëgjimore ishte edhe kryetari i Komitetit për Marrëdhëniet me Jashtë, Bob Mendez.

Shqipëria është një nga temat për të cilat i dërguari special i Shteteve të Bashkuara Gabriel Escobar është pyetur gjatë seancës së sotme që Senati amerikan mbajti në lidhje me rajonin.

Ka qenë senatori Tim Kine ai i cili ka pyetur zotin Escobar në lidhje me bandat dhe trafikun e drogës në Shqipëri.

Zoti Escobar u shpreh se problemi me bandat është një problem rajonal, jo vetëm i Shqipërisë, ndërsa ka vlerësuar punën e deritanishme nga SPAK.

Escobar tha se po punohet edhe me Bashkimin Europian për të forcuar këtë organ.

Dëshmia e plotë e Escobar

Kryetar Menendez, Anëtar i Rangut Risch, Anëtarë të nderuar të Komision, e vlerësoj ftesën tuaj për të diskutuar administratën e Biden

Politika e Ballkanit Perëndimor.

Shtetet e Bashkuara po punojnë ngushtë me partnerët evropianë dhe aleatët për të siguruar se dera e institucioneve transatlantike mbetet e hapur dhe rruga drejt anëtarësimi në Bashkimin Evropian mbetet i besueshëm dhe konkret. Në të njëjtën kohë, vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të zbatojnë reformat të nevojshme për t’u kualifikuar për anëtarësim. Ne po i ndihmojmë ata të krijojnë kapacitete për të luftuar korrupsioni dhe dezinformimin e përhapur që e bëjnë rajonin më shumë të ndjeshëm ndaj ndikimit malinj dhe për të zgjidhur tensionet e vazhdueshme që vazhdojnë kërcënojnë stabilitetin dhe integrimin rajonal. Dhe puna jonë në Ballkanin Perëndimor gjithashtu forcon Evropën si një partner gjeostrategjik, global.

Siç vuri në dukje Këshilltari, një pengesë e madhe për të ruajtur paqen dhe prosperitetin në Ballkani Perëndimor është marrëdhënia e intensive mes Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja e lehtësuar nga BE-ja për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe shtojca e saj e zbatimit, për të cilën u ra dakord në shkurt dhe mars, ishin hapat kryesorë drejt sjelljes së paqes dhe parashikueshmërisë në marrëdhënie. Zbatimi është në zhvillim e sipër. Më 2 maj filloi presidenti serb dhe kryeministri i Kosovës diskutimet për Asociacionin/Bashkësinë e Komunave me shumicë Serbe dhe riafirmuan angazhimin e tyre për të zgjidhur fatin e Personave të Zhdukur për të ushqyer pajtimin dhe paqen. Unë kam udhëtuar në mënyrë të përsëritur në Bruksel dhe përtej rajonit për të mbështetur këtë proces. Shtetet e Bashkuara do të mbeten të angazhuara me Kosovën, Serbinë dhe partnerët tanë evropianë të kërkojnë përmbushjen e të gjitha obligimeve sipas marrëveshjeve të dialogut. Për një kohë të gjatë, dështimi për të bërë përparim ka lejuar Rusinë që të luajë një rol prishës kundër synimit strategjik të Serbisë për integrimin evropian — të cilën populli serb e dëshiron fort dhe ne e mbështesim fuqishëm. Të dyja Serbia dhe Kosova duhet të normalizojë marrëdhëniet për të çliruar potencialin dhe përparimin e tyre të plotë në rrugët e tyre përkatëse në BE.

Si Shqipëria ashtu edhe Maqedonia e Veriut kanë hapur negociatat e anëtarësimit në BE; të dyja janë partnerë ndihmës në mbështetjen e normalizimit ndërmjet Serbisë dhe Kosovës; dhe, si Kroacia dhe Mali i Zi, të dyja janë aleatë të palëkundur të NATO-s. Për të çuar përpara aspiratat e saj në BE, Maqedonia e Veriut është zotuar të miratojë një ndryshim kushtetues për të njohur minoritetin e saj bullgar. Ne e mbështesim fuqishëm këtë hap të vështirë por të domosdoshëm. Sulmet shkatërruese kibernetike të Iranit ndaj Shqipërisë vitin e kaluar theksuan se ne duhet vazhdojnë të ndihmojnë aleatët dhe partnerët në rajon për t’i forcuar sigurinë. Shtetet e Bashkuara kanë premtuar rreth 50 milionë dollar Asistencë për sigurinë kibernetike për sektorët civilë dhe ushtarakë të Shqipërisë — një nga ne kontributet më të mëdha të mbështetjes kibernetike për çdo vend individual deri më sot. Për ta mbyllur, ndërsa ne punojmë për të ndihmuar në krijimin e një Ballkani Perëndimor më të fortë brenda një Ballkani më të fortë Evropa, interesi i vazhdueshëm i Kongresit dhe angazhimi për Perëndimin Ballkani është i paçmuar. Ashtu si këshilltari Chollet, i mirëpres pyetjet tuaja sot.

