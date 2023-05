Ylli i Hollivudit, Margot Robbie, shërben në një lokal në Australi (Video)

Margot Robbie dhe burri i saj Tom Ackerley po shijojnë kohën familjare në vendlindjen e tyre Australi.

Dhe të hënën, ylli i Babilonisë, 32 vjeç, mahniti klientët në një zonë lokale të Gold Coast kur hipi pas lokalit për t’u shërbyer klientëve gamën e saj të re të xhineve.

Bukuroshja bjonde hodhi foto të përzierjes së saj të xhinit Papa Salt teksa përzihej me vendasit. Faqja në Instagram e emisionit Today postoi një video të vendasit të Queensland duke kryer pa mundim detyrat e baristit.

“A ka ndonjë gjë që ajo nuk mund të bëjë?” pyetën pranë klipit. Margot Robbie (në foto) ishte e gjitha e buzëqeshur të hënën teksa mori detyrën e baristes në një bar lokal Gold Coast për t’u shërbyer klientëve një pije nga gama e saj e re e xhineve.

Tifozët komentuan aftësitë e shkëlqyera të shërbimit të yllit të Skuadrës së Suicide. “Një zonjë kaq magjike”, shkroi një fans dhe një tjetër shtoi, “Unë thjesht e dua atë”.

Marka e re australiane e likerit Margot, Papa Salt, u krijua nga aktorja dhe bashkëshorti i saj Tom Ackerley.

The last person you’d expect to see behind the bar in Burleigh is a Hollywood actress. ⭐️

That’s exactly where Margot Robbie was at the weekend – giving people a taste of her new drop.@BonnellYasmin #9News pic.twitter.com/M0P3rmGBuY

— 9News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) May 15, 2023