“Zgjedhjet ishin një krim shtetëror”, Lefter Maliqi flet pas humbjes në Kuçovë: Berisha është i fituar moralisht, do të ikë kur të largojë Ramën

Ish-kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për bashkinë e Kuçovës, Lefter Maliqi, është shprehur se zgjedhjet e 14 majit ishin një krim shtetëror, ku qytetarët u kërcënuan dhe vota u ble.









Komentet Maliqi i bëri gjatë një interviste në News 24, ku tha se ish-kryeministri Sali Berisha është i fituar moralisht nga këto zgjedhje.

Ai tha se Berisha do të largohet një ditë, por sipas tij, fillimisht do të largojë kryeministrin Edi Rama.

Kujtojmë se Maliqi humbi në zgjedhjet e 14 majit në Bashkinë e Kuçovës përballë kandidatit socialist.

“Kemi një krim shtetëror dhe elektoral të ndërthurur. 1 javë para votimit, në mesnatë fikeshin dritat me urdhër politik dhe shtabi ynë në bazë të informacionit ndiqte makinat e njerëzve të PS-së që shkonin nëpër fshatra dhe ishin të mbrojtur nga policia. Kuçova kaloi një terror të vërtetë. Kemi kapur njerëz me lekë dhe policia tha që këto lekë kishin qenë borxh. Salillari u kap me makina 300 mijë euro duke ardhur në zonë dhe duke ndërhyrë. Ne i kemi të gjitha me prova.

Ditën e heshtjes zgjedhore kam kapur oligarkun me njerëz të PS dhe kam debatuar. E kam akuzuar për milionat që ka hedhur dhe policia e Beratit vjen dhe shoqëron bashkëshortin e kryetares së PL në Kuçovë. Policia tha se kishte urdhër politik. Ditën e votimit njerëz që kanë qarkulluar me një makinë luksoze, kanë kërcënuar shtabin elektoral dhe kjo makinë lëvizi në çdo qendër votimi duke kërcënuar. Gjithë shteti ka intimiduar njerëzit dhe i kanë kërcënuar për të mos ardhur në votime. 9 qytetarë raportohen se i ka kërcënuar oficeri i policisë. Këta kërcënonin njerëzit që kishin në punë dhe që më mbështesnin mua.

U dorëzuan kutitë e votimit në një KZAZ të pasigurtë dhe kam njoftuar OSBE-në. Te KZAZ kutitë nuk u lanë përballë por ngjitur me derën e qendrës së kulturës së bashkisë. Çuditërisht aty në orët e vona kanë ardhur deputetë, oligarkë dhe me një telefonatë në 11 e gjysmë, KZAZ del jashtë dhe thonë se do lahen se jemi të palarë. Nuk ndodh në asnjë vend kjo. Fitorja ishte e sigurt në Kuçovë. Unë kam marrë dhe votat e socialistëve të ndershëm. Kuçova ndryshon sepse do njeriun dhe jo forcat politike, aty vetëm abuzohet dhe nuk ka rrugë.

Vetëm 3 numërues ishin në 5 tavolina dhe tavolinën numër 5 nuk kishte kamera. Aty kanë ardhur kutitë që dyshohet se u ndryshuan. Deri në 12 unë isha me 700 vota para dhe gjithçka ndodhi në orët e fundit. U gjetën kuti pa vula, me kode të ndryshme, pa procesverbale të vërteta, etj.

Sali Berisha nuk njeh vijë të kuqe, njeh vetëm vijë blu dhe re të bardha. Berisha është i fituar moralisht në këto zgjedhje. Pa vulë, pa numërues, me PD të përçarë, të gjithë lekët e KQZ i mori Alibeaj. Me luftën ndaj narkoshtetit, Berisha për mua është lider dhe mbetet lider. Kur kam humbur unë që jam lokomotivë votash për vete, ai do largohet një ditë sigurisht, por e mira është që kur të largohet, të ikë bashkë me Ramën. Duhet të largoje njëherë Ramën pastaj të ikë”, u shpreh Maliqi.