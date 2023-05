Ancelotti: Mora garanci nga Perezi, do të vazhdojmë së bashku

Carlo Ancelotti po mendon qysh tash për projektimin e një ekipi solid dhe konkurrues për sezonin e ardhshëm.









Trajneri italian thotë se ka marrë garanci nga presidenti i Real Madridit, Florentino Perez, i cili dëshiron që ta vazhdojë bashkëpunimin me “DonCarlon”.

“Dje e patëm një takim me presidentin. Ai e shfaqi mbështetjen e tij dhe kemi biseduar për ndeshjen e së mërkurës. Do të shkojmë së bashku me të njëjtin besim për të bërë gjëra të mira. Kam marrë garanci, do të vazhdojmë përpara, jemi të uritur për trofe”, deklaroi trajneri italian në konferencë për shtyp sot para lojës me Valencian.

Përsa i përket interesimit të Federatës Braziliane të Futbollit që ai të jetë selektor i ri i Kombëtares jug-amerikane.

“Mendoj se të gjithë e njohin situatën time, nuk dua ta shkëpus kontratën time. Dua të rri në Madrid deri në vitin 2024”, përfundoi Ancelotti.

Edhe pse në sezonin e dytë nuk arriti ta fitojë as La Ligan as Ligën e Kampionëve, Ancelottit iu besua detyra e trajnerit në “Sangiato Bernabeu” edhe për sezonin e ardhshëm.