Daniel Day-Lewis/ Aktori i ‘panjohur’, u shfaq për herë të parë pas katër vitesh

Aktori legjendar Daniel Day-Lewis u përjetësua të enjten për herë të parë që nga dalja në pension nga aktrimi në vitin 2017.

Por mbresa e veçantë la dukja e aktorit të njohur, jo vetëm për mungesën e tij kronike, por edhe për pamjen e tij veçanërisht të ndryshuar.

Ylli i ‘Lincoln’ dukej i panjohur teksa kishte flokë të gjatë të çrregullt ndërsa kishte veshur tuta blu, një kapele të zezë kamioni dhe trajnerë të ngjashëm teksa fliste në një telefon celular me butona.

Të premten, 66-vjeçari doli sërish, këtë herë për një shëtitje në një zonë të Manhattan-it duke mbajtur për dore gruan e tij, Rebecca Miller.

Day Lewis mbante veshur një jumpsuit të verdhë me një kapuç të zi, këmishë me vija dhe kapele.

Aktori britanik, i njohur për interpretimet e tij të jashtëzakonshme, nuk ka publikuar asnjë film që kur njoftoi tërheqjen e tij nga aktrimi në qer

“Nuk e kam kuptuar”, tha ai për revistën W pesë muaj më vonë. “Duhet të besoj në vlerën e asaj që bëj. Puna mund të duket jetike. Edhe e parezistueshme. Dhe nëse publiku e beson, kjo duhet të më mjaftojë. Por kohët e fundit nuk është kështu”.

