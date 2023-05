Episodi i ri në ndeshjen Tsitsipas – Medvedev, rusi nuk donte të fotografohej me grekun

Kjo ngjarje zgjat me vite dhe nuk harrohet…

Stefanos Tsitsipas dhe Daniil Medvedev nuk kanë marrëdhënie të mira dhe e tregojnë në çdo rast. Rusi dhe greku u përballën me njëri-tjetrin në gjysmëfinalen e Rome Open në Romë dhe para fillimit Medvedev refuzoi të fotografohej me kolegun e tij.

Në veçanti, pak para fillimit të lojës, arbitri Mohamed Layani u kërkoi sportistëve të afroheshin në rrjetë për foton standarde, por rusi u largua për të filluar ngrohjen.

Madje ai nuk ka shtrënguar as dorën me top tenistin grek.

Rivaliteti i tyre është i njohur në botën e tenisit dhe nisi në vitin 2018 në ndeshjen e tyre në Miami Open ku shkëmbyen “frëngjisht” edhe pse të dy dinë rusisht. Që atëherë ata kanë luajtur 11 ndeshje dhe Danil ka 7 fitore.

why is he allowed to basically refuse a picture for a SEMIFINAL?? stef hasn’t even done anything to him pic.twitter.com/mdY3UanLfi

— clayanos (@fedsipas) May 20, 2023