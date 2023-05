Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Panorama Sport”

Në faqen e parë të “Gazeta Shqiptare” do të lexoni:









ANALIZA E 14 MAJIT/ “ME 86 MIJE VOTA, NJE NGA POLITIKANET ME TE FUQISHEM NE VEND”

BIRN: RRITJA E TOM DOSHIT, DO JETE PERCAKTUES PER QEVERINE E ARDHSHME

“Kryetari i PSD ka gjasa që të vihet në pozicionin e “kingmaker”-it mes PS dhe PD pas zgjedhjeve parlamentare. Më 14 maj mori 116 mandate këshilltarësh”

“Pritshmëria e njerëzve s’është më tek ata”

Agron Gjekmarkaj: PD-së i duhet një lider i ri që të përkrahet nga Berisha e Basha, por të mos jetë asnjë nga të dy

Nënkryetari i Kuvendit në Panorama TV: Bashkimi është i domosdoshëm, por është i pamjaftueshëm

“Eksponentë të PD-së u kërcënuan”

Berisha: Bandat në Peshkopi ishin nën mbrojtjen e Ballukes. Në Mamurras shkoi vota 600 euro

“Skandal! KESH shet energjinë me 66 euro jashtë bursës ‘Alpex’, në bursë 87.7 euro/Mwh”

Eksperti i energjisë: 1.3 mln euro humbje, dy zyrtarët të japin dorëheqjen