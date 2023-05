“Më puthi, ngriva” thotë atletja 16-vjeçare e dhunuar seksualisht nga trajneri i saj!

Përballë akuzave të rënda është një trajner kanotazhi 38-vjeçar, i cili u akuzua për akte seksuale ndaj një sportisteje të mitur në Selanik.









Ai është akuzuar për ndjekje penale nga prokurori dhe dosja i ka kaluar hetuesit të rregullt para të cilit do t’i kërkohet falje. “Më përqafoi, më puthi, ngriva, nuk dija çfarë të bëja. Nuk di asnjë nga këto gjëra dhe si të reagoj. Filluan të më dridheshin këmbët. Ai e kuptoi dhe më thoshte ‘mos u shqetëso’, më thoshte ‘mos u trishto se nuk është asgjë e keqe’ dhe më pyeste nëse doja të më përkëdhelte”, ka thënë i mituri. Buletini kryesor i lajmeve të Star.

Gjithashtu, sipas nënës së saj, trajneri kishte krijuar një profil fals në rrjetet sociale dhe po i dërgonte mesazhe abuzive të dashurit të 16-vjeçares. Në një moment, atletja e mitur filloi të ndryshojë sjelljen e saj dhe prindërit e saj iu drejtuan një psikologu fëmijësh, ku fëmija më në fund zbuloi atë që dyshohet se po përjetonte.

Nga ana e tij, avokati i familjes, Othonas Papadopoulos tha: “Gjithçka ndodhi teksa familja përballej me një problem të rëndë shëndetësor me fëmijën tjetër, me rezultat që e gjithë vëmendja të përqendrohej aty dhe autori të gjente hapësirë ​​dhe kohë. Ai kishte dalë vullnetar për të ndihmuar me transportin e vajzës për në dhe nga trajnimi”.

Historia e çështjes

Çështja kishte parë “dritën” e publicitetit nëntorin e kaluar, pas një padie të ngritur nga prindërit e të miturës në Prokurorinë e Shkallës së Parë të Selanikut, ku përshkruheshin veprimet e ndodhura midis dhjetorit 2021 dhe qershorit 2022.

Pas padisë – dhe pasi trajneri i akuzuar u largua nga klubi ku punonte – u urdhërua një hetim paraprak dhe gjetjet e tij u vlerësuan nga një prokuror i cili urdhëroi ndjekjen penale për dy vepra penale dhe tre kundërvajtje.

Sipas informacioneve, ai është thirrur të përgjigjet për veprat penale të abuzimit seksual të vazhdueshëm ndaj të miturës (nga gjimnasti) dhe përdhunimit (e kryer dhe në tentativë), si dhe për fyerje të dinjitetit seksual, bërjen e gjesteve dhe propozimeve të natyrës seksuale dhe shkaktimin. frikë dhe ankth (duke monitoruar dhe kërkuar vazhdimisht kontakte të vazhdueshme dhe vizita të përsëritura në mjedisin social të të miturit).