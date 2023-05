Ukraina nën sulme ajrore, Zelensky arrin në samitin e G7-ës në Japoni

Disa qytete në Ukrainë, përfshirë kryeqytetin Kiev, gjatë natës së kaluar ishin cak i sulmeve ajrore ruse, ndërkaq presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky arriti në Japoni, më 20 maj, në samitin e Grupit shtatë (G7) të ekonomive udhëheqëse të botës.









Autoritetet ushtarake ukrainase thanë se gjatë natës, 18 dronë u rrëzuan mbi kryeqytet.

“Të gjitha objektivat e zbuluara ajrore u shkatërruan nga mbrojtja jonë kundërajrore”, tha Sergey Popko, kreu i administratës ushtarake të Kievit, në një shkrim në Telegram.

Zjarri ka rënë edhe në një ndërtesë banimi si pasojë e një sulmi me dronë, por nuk ka pasur viktima.

Shpërthimet tronditën gjithashtu qytetin Chernihiv, në verilindje të Kievit.

Disa shpërthime u raportuan në qytetin port të pushtuar nga Rusia, Mariupol, në Detin Azov. Mediat ruse raportuan se shpërthimet goditën aeroportin e qytetit.

Shpërthimet në Mariupol ndodhën në përvjetorin e parë të pushtimit të qytetit nga Rusia, pas luftimeve të rënda disamuajshe, të cilat shkaktuan dëme të mëdha dhe shumë viktima.

Në Hiroshimë, Zelensky do të takohet me udhëheqësit e G7-ës, më 21 maj, për të biseduar për pushtimin rus dhe për të bërë thirrje për më shumë ndihmë ushtarake.

Në prag të samitit, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA) Joe Biden informoi udhëheqësit e G7-ës se SHBA-ja do t’i ndihmojnë përpjekjet e aleatëve për të trajnuar pilotët ukrainas për avionë luftarakë të avancuar F-16.

Raportet e mediave thonë se trajnimi me siguri se do të zhvillohet në Evropë dhe do të nisë pas disa javësh.

Kryeministri britanik Rishi Sunak tha se ai e përshëndetë lëvizjen e Uashingtonit për të trajnuar pilotët ukrainas dhe shkroi në Twitter se Britania “do të punojë së bashku me Holandën, Belgjikën dhe Danimarkën për t’i dhënë Ukrainës aftësitë ajrore luftarake që i nevojiten”.