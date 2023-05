Zelenskyy do t’u thotë “shteteve të lëkundura” Indisë dhe Brazilit se është koha për të mbajtur anën e duhur

Për 15 muajt e fundit, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka qenë intensivisht duke u ballafaquar me SHBA-në dhe Evropën për të fituar mbështetje financiare, ushtarake dhe politike për luftën e tij kundër pushtuesve rusë. Ai ka të bëjë me zgjerimin e dukshëm të audiencës së tij.









Këtë fundjavë, Zelenskyy pritet të udhëtojë në Japoni për të takuar udhëheqësit e G7 në samitin e grupit në Hiroshima – udhëtimi i tij i parë në një vend aziatik që nga pushtimi i Rusisë në shkurt të vitit të kaluar. Ndërsa ai është atje, ai do të përpiqet të fitojë mbi kombet e referuara nga disa diplomatë perëndimorë si “shtete të lëkundur”, ato vende që nuk e mbështesin me vendosmëri Ukrainën në konflikt, duke përfshirë Brazilin, Indinë dhe Indonezinë.

Tre figurat kryesore në pamjet e Zelenskyy do të jenë kryeministri indian Narendra Modi, presidenti brazilian Luiz Inácio Lula da Silva dhe presidenti indonezian Joko Widodo. Ndërkohë që vendet e tyre nuk po e mbështesin në mënyrë aktive pushtimin e Rusisë, këto kombe ndjekin një traditë të thellë “të paangazhuar” që rrjedh nga Lufta e Ftohtë, me historinë e tyre koloniale duke ngurtësuar gjithashtu skepticizmin e tyre ndaj Perëndimit. Kjo, nga ana tjetër, ka nxitur një hezitim për të mbështetur Ukrainën, duke pasur parasysh mbështetjen e saj intensive ushtarake dhe ekonomike nga SHBA-ja dhe Evropa.

Këta tre liderë janë ftuar të marrin pjesë në G7 si “vende partnere” dhe do të takohen me presidentin ukrainas të dielën. “Do të ishte një rast i rëndësishëm që këta liderë të kenë një shans për të shkëmbyer pikëpamje”, tha një zyrtar i G7 në kushte anonimiteti për shkak të ndjeshmërisë së planeve të Zelenskyy. “Ne nuk mund të mbështetemi vetëm te Perëndimi për të bindur Jugun Global”.

Të premten, avioni i Zelenskyy bëri një ndalesë të papritur në Arabinë Saudite, ku ai do të fliste në samitin e Ligës Arabe. Në krye të listës së dëshirave të Ukrainës janë më shumë armë, me fokus në blerjen e avionëve luftarakë perëndimorë si F-16. Të premten, SHBA-ja sinjalizoi se do të ndihmojë në trajnimin e pilotëve ukrainas se si të fluturojnë këta avionë luftarakë.

Raundi i diplomacisë së transportit të presidentit ukrainas vjen në një moment kritik të konfliktit, ndërsa forcat e Kievit përgatitin një kundërofensivë të madhe.

Zyrtarët e qeverisë ukrainase janë bërë më aktivë në komunikimin e tyre me të ashtuquajturat kombe të Jugut Global këtë vit. Ministri i Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba ka udhëtuar në të gjithë Amerikën e Jugut, Afrikën dhe Paqësorin që nga fillimi i majit.

Në fund të vitit 2022, Zelenskyy përcaktoi Jugun Global si një kurs prioritar të marrëdhënieve me jashtë për Ukrainën, tha Përfaqësuesja e Presidentit Tamila Tasheva në një shkrim në mars, muaji kur delegacioni ukrainas vizitoi disa vende të Jugut Global.

“Burimet tona në këtë rajon nuk janë të krahasueshme me ato të Rusisë për sa i përket numrit të njerëzve që punojnë në ambasadë apo buxhetit. Por ne kemi diçka shumë më të rëndësishme – është korrektësia historike dhe pikërisht me atë shkuam atje”, tha Tasheva.

Bashkëpunimi dhe partneriteti i Ukrainës me vendet e Jugut Global do të ndihmojë procesin e izolimit të plotë të Rusisë tani dhe në të ardhmen, gjë që do të pengojë agresorin të rifitojë forcën dhe burimet për të nisur luftëra të reja, të përgjakshme, shkroi ajo.

Në Samitin e G7 në Japoni të premten, udhëheqësit publikuan një deklaratë të përbashkët duke u zotuar të godasin anashkalimin e sanksioneve kundër Rusisë. Vendet që mbështesin ushtrinë e Vladimir Putinit do të përballojnë “kosto të rënda” nëse nuk e ndërpresin atë aktivitet “menjëherë”, thanë vendet e G7.

Paralajmërimi nga blloku i demokracive të pasura vjen pasi BE po shqyrton sanksionimin e kompanive kineze për rolin e tyre në sigurimin e Rusisë me mallra me përdorim të dyfishtë që kanë përfunduar në fushat e betejës në Ukrainë.