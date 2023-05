4 mënyra për të ndërtuar besimin në një marrëdhënie

Besimi është themeli i çdo lidhjeje të shëndetshme, për shembull, pa të, komunikimi i sigurt është i ndërlikuar. Megjithatë, të dish se si të ndërtosh besim kërkon kohë. Disa aspekte kanë nevojë për forcimin, pavarësisht nëse besimi ka të bëjë me marrëdhëniet tuaja me të tjerët apo dashurinë që keni për veten tuaj.









Si të ndërtoni besim në marrëdhëniet ndërpersonale

Reciprociteti, një ekuilibër midis dhënies dhe marrjes

Reciprociteti shkon krah për krah me besimin. Është dhënie dhe marrje reciproke, një veprim që motivon palët e përfshira të korrespondojnë në mënyrë dypalëshe pa interes apo egoizëm. Prandaj, lidhet edhe me parimet e solidaritetit, bashkëpunimit dhe ndihmës reciproke.

Mos premtoni asgjë, veprimet tuaja duhet të jenë një garanci besimi

Mos bëni premtime vetëm për t’u besuar dhe tregoni se jeni të besueshëm. Për shembull, është e kotë t’i thuash atë që ndjen një personi që të pëlqen nëse më vonë pendoheni ose nuk jeni të qëndrueshëm. Pse të huazoni para kur, thellë në vetvete, e dini që nuk do t’i ktheni kurrë.

Shprehni ndjenjat dhe mendimet tuaja, në varësi të llojit të marrëdhënies

Nuk është e njëjta gjë të besosh se kolegu yt do të arrijë në mëngjes për të marrë pjesë në një takim të rëndësishëm, si të besosh se partneri do të organizojë për t’i çuar fëmijët në shkollë në mënyrë që të mund të jesh në zyrë pak më herët.

Dyshimi ekziston në besim

Të kesh marrëdhënie me njerëz që shpesh i përdor si pikë referimi nuk i bën ata një orakull të Delfit. Në të vërtetë, është krejtësisht e vlefshme të dyshosh në to ndonjëherë dhe të konsultohesh me burime të tjera. Ju sigurisht nuk duhet t’i shihni këto lloj vendimesh si një tradhti besimi.