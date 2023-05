Afrimiteti me Jorin, Olta i kthehet Luizit: Kishe pëlqim ndaj saj. Nëse Kiara nuk do hynte në shtëpi, do kishte nisur diçka me të

Raporti mes Luizit dhe Jorit është vënë në qendër të diskutimeve mbrëmjen e djeshme në post Big Brother Vip.









Luizi deklaroi se me Jorin ka pasur raporte të mira, por më pas nuk i ka pëlqyer sjellja e saj në disa momente gjatë qëndrimit në shtëpi.

Por Olta mendon ndryshe për raportin mes dyshes. Ajo tha se Luizi kishte pëlqim për Jorin dhe sipas saj nëse Kiara nuk do kthehej në shtëpi, mes tyre do niste diçka.

Pjesë nga diskutimet në studio

Luizi: Me Jorin kam pasur marrëdhënie shumë të mirë, deri në një moment që filloi t’i jepte pak gojës, edhe që po e frynte i madhi (Kristi). Aty ma prishi qejfin. Unë i thashë çfarë të keqe pate nga unë që kur erdhe? Të afrova vetë, nuk më afrove ti. Të dhashë tutat

Olta: Çudi që afrove Jorin të parën

Luizi: Të ndihmova për të të votuar për foton më të bukur

Olta: Jori kokrra e ylli, si mos ta afronte Jorin ai?! Jori ishte absolutisht më e bukura në shtëpi. Ai është tepër strategjik, përveçse i dhuronte trëndafila kur nuk ishte Kiara. Ky është një mister tjetër.

Luizi: Po pse e kap momentin e trëndafilit

Olta: Unë pashë në video që i dhurove një trëndafil

Kristi: Është e vërtetë që sa u rifut Kiara, u shkëput shumë me Jorin.

Olta: U shkëput direkt

Kristi: Në mënyrë të frikshme

Olta: Nëse nuk do të kishte rihyrë Kiara, ai do të vazhdonte diçka me Jorin. Ai e kishte vërtetë qejf Jorin.

Luizi: Ajo e lëshoi kunjën

Olta: Jorin e zgjoje çdo mëngjes. Nuk rrije dot pa të. E kapje për qafe, bëje xhiro rreth pishinës. Ti fillove të krijosh një marrëdhënie goxha të afërt me Jorin.