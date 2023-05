Egnatia në Europë, Presidenti Demrozi i bindur: Vitin tjetër do jemi për titull

Egnatia po zhvillon një sezon fantastik dhe sot skuadra siguroi pjesëmarrjen në Europë. Një nga ata që mezi e kanë pritur këtë ditë është presidenti i klubit, Agim Demrozi









“Ne arritëm objektivin tonë për Kupat e Europës. Duhet të ecim përpara. Tani shpresojmë të ngrejmë Kupën e Shqipërisë.

Titulli kampion? Këtë vit kemi punuar shumë dhe kemi arritur objektivin. Falënderoj stafin dhe lojtarët. Kanë bërë një punë të mrekullueshme. Falënderoj trajnerin Duro për periudhën që ishte me ne. Ecim përpara. Për vitin tjetër, do të shohim. Jemi shpejt.

Lojtarët cilësorë? Do të sjellim lojtarë të mirë. Nuk e lëviz ekipin që kemi. Jemi në tratativa me 2-3 futbollistë. Në sezonin e ardhshëm do të tentojmë të jemi kampionë, pse jo.

Akademi për Egnatian? Kemi në plan për të bërë edhe 2 fusha të tjera. Do të krijojmë një kompleks sportiv. Objektivat tona këto janë” – tha ai.