Erion Braçe i revoltuar për rritjen e çmimeve: Boll i rropët njerëzit, është grabitje e pastër!

Deputeti socialist, Erion Braçe ka publikuar një video në rrjetin e tij social Facebook ku bën thirrje për të ulur çmimet. Braçe thotë se n se një vit më parë çmimet u rritën për shkak të luftës, ndërsa tashmë tregjet janë ekuilibruar dhe kërkon që çmimet të ulen.









Ndër të tjera Braçe shkruan se çmimi i grurit është ulur dhe se nuk e kupton se përse çmimi i bukës vijon të jetë ende i lartë. Më tej ai thotë që kjo që është duke u bërë aktualisht me çmimet është vjedhje e pastër.

“UUUULNIIIIIII CMIIIIIIMEEEEEET!

BOOOOOOOLL RROOOPET NJEREZIT!

Kur nje vit me pare rritet rrufeshem cmimet e produkteve te fabrikuara e te importuara, thate LUFTA, NAFTA, EURO, DOLLARI etj etj!

Nje vit me pas;

Tregjet jane ekuilibruar nga efekti i menjehershem i luftes, boshlleku ne treg krijuar prej saj, cmimi i naftes ka rene ne nivelin e para luftes, euro ka rene gjithashtu, dollari edhe me shume;

PRA, CDO ELEMENT QE NDIKONTE NE CMIME KA PESUAR RENIE TE FORTE!

TREGTARE, PO JU PSE NUK I ULNI CMIMET E PRODUKTEVE TE FABRIKUARA? Pseeeee?

Po ju tregtaret e miellit e pastaj te bukes cfare po beni?

CMIMI I GRURIT KA RENE, CMIMI I MISRIT KA RENE, CMIMI I THEKRES KA RENE; po cmimi i bukes pse rri ai qe ishte kur ju e ngritet? Kulmi!

PO JU TREGTARET E PERIMEVE E FRUTAVE CFARE PO BENI? Ne teegun e Lushnjes po i rripni bujqit prodhues te domates me cmimin banal 30 leke; PO KY CMIMI NE TIRANE 150 LEKE CFARE ESHTE? Pese here me shume!!!!

A jeni ne terezi?!

Sado te rrisim rrogat e pensionet ne, keto cmime grabisin cdo rritje! ESHTE GRABITJE E PASTER MBI NJEREZ NE NEVOJE ME SE SHUMTI!

JEPINI FUND!”- shkroi Braçe.