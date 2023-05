Konservatorët e Greqisë një hap para në sondazhet zgjedhore, ja skenarët e mundshëm pas së dielës

Partia qeverisëse konservatore e Greqisë pritet të dalë në krye në zgjedhjet e së dielës, por maratona për të formuar një qeveri mund të jetë vetëm duke filluar.









Partia Demokracia e Re e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis ruan një epërsi të sigurt ndaj rivalit të saj kryesor, Syriza-s së majtë, sipas sondazheve të fundit, pavarësisht se kryeministria e tij është ngarkuar me një skandal spiunazhi, inflacion spirale dhe shqetësime në rritje për sundimin e ligjit.

Ndoshta më e rëndësishmja në votimin e së dielës, qeveria e tij është përballur gjithashtu me presion mbi trajtimin e saj të një aksidenti treni vdekjeprurës në fillim të këtij viti.

Por udhëheqësi i Syriza-s, Alexis Tsipras duket se po mban ende bagazhin e muajve të parë të trazuar të udhëheqjes së tij në 2015 në kulmin e krizës financiare, e cila çoi në programin e tretë ndërkombëtar të shpëtimit të Greqisë.

Megjithatë, Demokracia e Re nuk ka gjasa të marrë vota të mjaftueshme – 45 për qind – për të fituar një shumicë të plotë, pasi këto zgjedhje po mbahen sipas një sistemi të ri përfaqësimi proporcional. Kjo do të thotë se grekët ndoshta do të shkojnë përsëri në kutitë e votimit deri në fillim të korrikut.

“Këto mund të mos jenë më të rëndësishmet, por sigurisht që janë zgjedhjet më komplekse që kemi pasur ndonjëherë”, tha Angelos Seriatos, kreu i kërkimit shkencor në sondazhin Prorata. Kjo reflektohet në atë që anketuesit thonë se është një numër rekord i votuesve të pavendosur që shkojnë në zgjedhje kombëtare.

Ekonomia dhe rritja e çmimeve janë shqetësimet kryesore që grekët do të kenë parasysh kur të shkojnë në qendrat e votimit të dielën, duke lënë në hije shqetësimet për imazhin e dëmtuar të vendit nga skandali i përgjimeve, gjendja e medias, akuzat për shkelje të ligjit të BE-së duke shtyrë emigrantët, dhe përsëriti keqbërje të supozuara financiare nga deputetët konservatorë.

“Të dyja palët janë të përqendruara në krizën e kostos së jetesës dhe rritjen e pagave reale dhe të dyja palët po bëjnë një kërkim shpirtëror mbi mënyrën më të mirë për të trajtuar dështimin kolektiv të përplasjes së trenit”, tha Megan Greene, kryeekonomiste globale në Kroll Institute.

Slogani kryesor i Demokracisë së Re i ngjan atij të administratës Biden në SHBA: Le të përfundojmë atë që filluam, duke përfshirë një shtytje të vazhdueshme për digjitalizim në ekonomi, privatizime dhe një rimëkëmbje të udhëhequr nga investimet, shpjegoi Greene. “Syriza është çuditërisht më e fokusuar në përmirësimin e të mirave kolektive si shëndetësia dhe arsimi dhe në rritjen gjithëpërfshirëse”, tha ajo.

Ende duke luftuar

Ndryshe nga disa raunde elektorale vendimtare dhe ndryshimet qeveritare që përjetuan grekët gjatë krizës financiare, këto zgjedhje nuk shihen si ato fatale. Pasiguria rreth anëtarësimit të Greqisë në eurozonë është zhdukur dhe vendi ka arritur një kthesë të jashtëzakonshme financiare, me ekonominë e saj që është një nga vendet me rritje më të shpejtë në BE, sipas të dhënave të Komisionit Evropian të vitit 2022.

Por Greqia ende po lufton me shumë nga dobësitë që kanë rënduar mbi rritjen për dekada, duke përfshirë një burokraci masive, veçanërisht në sistemin ligjor, dhe evazionin kronik të taksave.

“Greqisë iu dha rreth një dekadë afat kur qeveria Syriza ristrukturoi borxhin, kështu që shumë pak nga borxhi i saj po maturohet prej vitesh”, tha Greene i Institutit Kroll. Dritarja duhet t’i kishte dhënë qeverisë kohën dhe hapësirën për të zbatuar disa reforma të vështira, por deri më tani kjo mundësi është humbur në masë të madhe.

Kjo sugjeron se vendi po ndërton edhe një herë “dobësi ndaj një ndalimi të papritur të financimit të huaj”, shtoi Greene.

Borxhi kombëtar i vendit qëndron në rreth 170 për qind të prodhimit të brendshëm bruto, deri tani më i larti në BE, pavarësisht nga një rënie kryesisht falë inflacionit të lartë. Greqia ende mban dallimin e dyshimtë të të qenit i vetmi anëtar i eurozonës, borxhi sovran i së cilës ka fituar një vlerësim të pavlerë – edhe pse Mitsotakis pretendon se statusi i nivelit të investimit mund të arrihet brenda 100 ditëve pas rizgjedhjes së tij të mundshme.

Masat shtrënguese kanë shkaktuar plagë të thella në shoqërinë greke, me vendin që ka një nga nivelet më të larta të njerëzve në rrezik të varfërisë. Të ardhurat reale u ulën me 7.4 për qind në vitin 2022 për shkak të inflacionit të lartë, sipas të dhënave të OECD.

“Nuk është e mjaftueshme për të trajtuar krizën e menjëhershme të kostos së jetesës – qeveria gjithashtu ka përgjegjësinë të marrë një perspektivë afatgjatë dhe të marrë në konsideratë se si të shuajë zjarret e menjëhershme ekonomike duke zbatuar gjithashtu reforma që e vendosin ekonominë e Greqisë në një gjendje më të fortë. duke shkuar përpara”, tha Greene.

Një moment kyç në periudhën parazgjedhore ishte një përplasje treni në shkurt, ku humbën jetën 57 persona, duke ngritur pikëpyetje për kompetencën e qeverisë.

Përplasja e trenit “shkatërroi narrativën arrogante të Demokracisë së Re, sipas së cilës vendi është në revolucionin e katërt industrial”, tha Seriatos i anketuesit Prorata. “Për një pjesë të votuesve që kishin të njëjtat pikëpamje, përplasja e trenit ishte zhgënjyese dhe prishi lidhjen me partinë.”

Skenarët

Demokracia e Re aktualisht është me rreth 36 për qind, Syriza me 29 për qind dhe partia socialiste Pasok me 10 për qind. Nëse këto shifra konfirmohen në votimin e së dielës, një koalicion mes palëve të para dhe të treta do të ishte i mundur.

Megjithatë, marrëdhënia midis Mitsotakis dhe udhëheqësit të Pasok-ut, Nikos Androulakis është veçanërisht toksike pasi zbulimet në skandalin e përgjimeve treguan se shërbimi shtetëror i spiunazhit kishte Androulakis nën vëzhgim.

Mitsotakis gjithashtu nuk e ka fshehur faktin se ai do të preferonte një qeveri të shumicës dhe do të duronte për raundin e dytë të votimit, kur ai ka një shans më të mirë falë një sistemi që i jep partisë fituese deri në 50 vende bonus në raundi i dyte.

Syriza favorizon një qeveri “koalicioni progresiv”, megjithatë tha se do të duhej të vinte e para në mënyrë që të tentohej kjo. Megjithatë, Tsipras mund t’i afrohet Pasok-ut dhe partive të tjera opozitare për të formuar një koalicion qeverisës. Por është e dyshimtë që numrat do të shtoheshin për sukses në atë përpjekje.

Skenari më i mundshëm është se Greqisë do t’i duhet një raund i dytë zgjedhjesh për të formuar një qeveri. Falë perspektivës së vendeve bonus në raundin e dytë, partisë fituese do t’i duheshin më pas rreth 38 për qind për të marrë të paktën 151 vende në parlamentin me 300 vende. Zyrtarët e Demokracisë së Re besojnë se partia e tyre është në rrugën e duhur për të përmbushur këtë objektiv në raundin e dytë.

“Nëse nuk ka, nëse është vetëm disa vende të shkurtra, Mitsotakis mund të përpiqet të tundojë disa deputetë të opozitës që të kalojnë rreshtin, përndryshe ai ka të ngjarë të kërkojë bisedime për koalicion me Pasok-un”, tha Nick Malkoutzis, redaktor dhe bashkëthemelues i faqes në internet të analizës ekonomike. MacroPolis. “Kjo do të jetë e pakëndshme për të dyja palët, veçanërisht në vazhdën e skandalit të mbikqyrjes, por ndoshta nuk do të jetë në interesin e tyre që të dështojnë për të arritur një marrëveshje, sepse kjo do të çonte në zgjedhje të treta, të cilat askush nuk i dëshiron vërtet”.

Androulakis i Pasok tha se ai do të ishte i hapur për t’u bashkuar me një koalicion, por vendos si parakusht që as Mitsotakis dhe as Tsipras të mos jenë kryeministër, një opsion që të dyja partitë e tyre e kanë kundërshtuar.

Mbështetja që partitë do të marrin në raundin e parë të së dielës do të përcaktojë në një masë të madhe se cili skenar do të ndiqet përfundimisht.

“Do të jetë shumë ndryshe nëse Demokracia e Re fiton zgjedhjet e para me një diferencë prej më shumë se 5 pikë përqindjeje, me një mbështetje afër 35 për qind dhe një skenar krejtësisht të ndryshëm për të shënuar nën këtë ose në një distancë të shkurtër nga Syriza”, Seriatos i Proratës. tha.

Gazeta Shqiptare