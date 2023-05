Rezultatet e para të zgjedhjeve në Greqi: Mitsotakis triumfon me 11 pikë diferencë

Një fitore e qartë dhe e gjerë e Demokracisë së Re ndaj SYRIZA-s pasqyrohet në exit poll-et që u publikuan menjëherë pas mbylljes së qendrave të votimit në të gjithë Greqinë në orën 19 të së dielës.









Exit poll-i i përbashkët i miratuar nga të gjitha kompanitë e sondazheve dhe të gjitha stacionet televizive tregon se epërsia e ND ndaj SYRIZA- s mund të arrijë në 11 pikë përqindje në zgjedhje.

Sipas exit poll-it të përbashkët, Demokracia e Re pritet të marrë nga 36% deri në 40%. SYRIZA po lëviz në nivele shumë më të ulëta nga 25% në 29% që me të dhënat e kësaj ore duket të jetë përqindja maksimale për partinë e Alexis Tsipras.

PASOK/Lëvizja për Ndryshim del si forcë e tretë me përqindje nga 9.5% në 12.5%. KKE pritet të mbledhë përqindje nga 6% në 8% . Zgjidhja greke është regjistruar me norma nga 3.5% deri në 5.5%.

Trilerët priten në orët e ardhshme për MeRA25 të Yanis Varoufakis dhe Freedom Voyage të Zoe Konstantopoulou. MePA25 zë 2.5% deri në 4.5% të elektoratit dhe pritet të hyjë – qoftë edhe pak – në Parlament. Një natë e gjatë parashikohet për partinë e Zoi Konstantopoulou, e cila duket se do të mbledhë një përqindje nga 2.2% në 4.2% dhe një vlerë mesatare prej 3.2% që e vendos Freedom Sailing në Parlament.

Menjëherë pas shpalljes së exit poll-eve, drejtues të Demokracisë së Re thanë se “jemi në pritje të rezultateve zyrtare. Provat tregojnë se ajo që ai po bënte thirrje për një fitore të qartë me një diferencë duket se po vjen. Presim ato zyrtare.

Në SYRIZA, reagimi i tij i parë pas exit polls ishte “të presim të shohim rezultatet e para reale, sepse ne kemi përvojë nga garat elektorale dhe e dimë që rezultatet reale mund të jenë të ndryshme. Pamja që kemi është se 1 në 3 të anketuar nuk është përgjigjur. Pra, le të jemi pak të duruar për të parë rezultatet e para reale”.

Nga PASOKata komentuan se “përderisa konfirmohen normat e exit poll-it, PASOK-u rrit normat me 40% dhe rrit fuqinë e tij. Synimi ynë qendror është që ajo të kthehet si pol lider dhe këtë e shërbejnë përqindjet.” Për sa i përket përqindjes, SYRIZA tha se nëse thirrja për qytetarët përparimtarë do të jetë e drejtpërdrejtë. “Ne kemi nevojë për një alternativë progresive që mund ta personifikojë PASOK-u. Alexis Tsipras rezultoi “sponsor i artë” i Demokracisë së Re”

Exit poll-i u krye bashkërisht nga kompanitë e sondazheve ALCO, MARC, METRON ANALYSIS, MRB HELLAS AE, Pulse dhe GPO për llogari të gjashtë televizioneve në mbarë vendin.

Siç njoftoi MPB në orën 17:00, shkalla e pjesëmarrjes arriti në 48.76%, sipas të dhënave nga 82% e qendrave të votimit me Sekretarin e Përgjithshëm të ministrisë, Michalis Stavrianoudakis, duke deklaruar se mund të kalojmë përfundimisht përqindjen e pjesëmarrjes së vitit 2019. Kujtohet se minutat e para menjëherë pas

mbylljes nga qendrat e votimit, në orën 19:00 të së dielës pasdite do të regjistrohen rezultatet e para nga 200 vendvotime të vogla, ndërsa rreth orës 19:30 do të bëhet dërgimi masiv i rezultateve nga qendrat e votimit në sistemin qendror të Ministrisë së Punëve të Brendshme. fillojnë.

Sipas drejtuesve të Singular Logic, rreth orës 20:30 të mbrëmjes do të bëhet vlerësimi i parë i rezultatit zgjedhor dhe deri në 10 do të përditësohet vlerësimi pasi do të jetë inkorporuar një përqindje më e madhe e votave.

Siç deklaroi më herët Sekretari i Përgjithshëm i MPB-së, Michalis Stavrianoudakis, rreth orës 21:00 do të kemi 80% të rezultatit zgjedhor për sa i përket fletëvotimeve, ndërsa para orës 12:00 të mesnatës do të dimë edhe pllenimet e kryqëzuara. të deputetëve.

Reduktimi i kohës për shpalljen e rezultateve vjen për shkak të mbulimit të plotë të të gjitha qendrave të votimit me tableta që do të furnizohen nga përfaqësuesit gjyqësorë për të regjistruar menjëherë rezultatet, fillimisht të kombinimeve dhe më pas të kandidatëve për deputetë.