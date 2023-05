U qëllua për vdekje në një lokal në Kavajë, zbulohet identiteti i viktimës, pista kryesore dyshohet të jetë hakmarrja

Kavaja është tronditur ditën e sotme, nga të shtënat me armë zjarri , ku Arjan Gosa është qëlluar për vdekje me plumb në kokë, në ambientet e një lokali.









Mësohet se viktima është vëllai i Edmond Gosës, i vrarë më shumë se një muaj më parë.

Gosa dhe Altin Rexha vranë njëri tjetrin pas një sherri mes tyre. Ata u takuan në lokal ku kanë debatuar me fjalë. Më pas, Gosa e ka qëlluar me thikë Rexhën ndërsa ky i fundit i është kundërpërgjigjur me armë zjarri.

Kavajë/Informacion paraprak

Më datë 21.05.2023, rreth orës 18.30, në lagjen Nr. 1, në Kavajë, në një lokal, një person ende i paidentifikuar ka vrarë me armë zjarri pistoletë shtetasin A. G.

Shërbimet e Policisë pas marrjes së njoftimit kanë shkuar menjëherë në vendngjarje, kanë rrethuar zonën, kanë ngritur pika kontrolli dhe vijon krehja e zonës për të bërë të mundur kapjen e autorit.

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë ndodhet në vendngjarje dhe vijon veprimet hetimore për sekuestrimin e provave me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorit.

Paraprakisht nga të dhënat e grumbulluara dyshohet se ngjarja ka ndodhur për motive hakmarrje.