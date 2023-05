“Uroj shumë që t’u ecë sa më gjatë”/ Efi për dasmën e Kiarës dhe Luizit: E nxituar

Për Efi Dhedhes, që gjatë qëndrimit në shtëpinë e “Big Brother Vip” ishte mikeshë e çiftit Luiz-Kiara, celebrimi mes tyre në natën finale ishte hap i nxituar.









Në një bisedë “Post Big Brother”, Efi diskutoi me çiftin, duke treguar se nëse do të ishte ajo në vend të Kiarës, do të kishte preferuar ta njihte mirë partnerin dhe më pas të martohet.

Pjesë nga diskutimi:

Efi: Unë sot besoj. Në fillim, nuk e besoja. Më dukej shumë i shpejtë ai entuziazmi që kishte Luizi ndaj Kiarës. Ajo nuk ka treguar interes në fillim. Më dukej sikur e bezdiste. Pjesa e dasmës, m’u duk e shpejtë. Nuk më takon mua të them, por po shpreh mendimin tim.

Kiara: Po s’do të thotë, mund të jesh me letra dhe të vazhdosh njohjen. Normalisht që do ta njohim njëri-tjetrin jashtë.

Efi: Por, është diçka shumë e madhe dhe shumë e bukur për mua. Unë kur të arrij në atë hap, dua të arrij ato të tjerat. Le të flasim pak më hapur. Për mua, nëse nuk preken dy njerëz në çdo lloj kuptimi, më duket hap i nxituar. Por, gjithsesi jam shumë e lumtur. Uroj shumë që t’u ecë sa më gjatë.

Luizi: Jam dakord që mund të quhet nga dikush që është veprim i nxituar apo i shpejtë. Por ishte një lloj përgjigje për të thënë që ne nuk u ndalëm kur ishim më në tabelë qitjeje, aq më tepër të ndaleshim tani.