VIDEO/ Ofendimet raciste ndaj Vinicius Zhunior, shikoni çfarë ndodh në duelin Valencia-Real Madrid

Një situatë aspak e këndshme u regjistrua teksa po luhej minuta e 73-të e ndeshjes Valencia-Real Madrid, teksa ky duel u ndërpre për disa momente.

Arsyeja e kësaj ndërprerje ishin ofendimet raciste të tifozëve vendas në drejtim të futbollisti të Real Madridit, Vinicius Zhunior. Sulmuesi brazilian u afrua pas portës, afër tifozëve të Valencias, dhe bëri me gisht në drejtim të tyre.

Gjyqtari e ndali lojën në ato momente, ndërsa lojtarët e Real Madridit dhe Vinicius protestuan për sjelljen e tifozëve vendas.

Vinicius Jr showing the referee the fan who has been racially abusing him all game

Any thoughts @LaLiga? ‍♂️pic.twitter.com/zP11EaSuCT

— ًَ (@ViniXtra_) May 21, 2023