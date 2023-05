Vranësira dhe reshje shiu, temperaturat shkojnë deri në 27°C. Mësoni parashikimin e motit për ditën e sotme

Shqipëria do të jetë nën ndikimin e kushteve të paqëndrueshme atmosferike. Në disa zona të ndryshme priten vranësira dhe reshje shiu.









Mesdita do të sjellë intervale me kthjellime përgjatë vijës bregdetare duke lënë me shira të dobët dhe të izoluar zonat malore dhe pjesërisht zonat e ulëta.

Gjatë natës pritet shtim i vranësirave duke rrezikuar shira të dendur në të gjithë territorin.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por do të ulen ndjeshëm në mesditë duke u luhatur nga 10°C deri në 27°C.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi kryesisht, Perëndimor duke sjellë në brigjet detare dallgëzim të ulët.