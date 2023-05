“Aventura ime pa ty nuk do të ishte njëjtë”/ Fundi i Big Brother VIP, Olta Gixhari ka dy fjalë për t’i thënë Luiz Ejllit

Aktorja e njohur Olta Gixhari ishte një ndër emrat më të komentuar në edicionin e dytë të Big Brother VIP. Edhe pas daljes nga shtëpia ish-banorja vazhdoi ende të merrte dashurinë dhe përkrahjen e madhe të fansave të saj.









E teksa BBVIP ka mbaruar tashmë, aktorja ka bërë një shkrim të gjatë në Instagramin e saj, ku shpreher se është shumë el umtur për pjesëmarrjen e saj ku ka falendëruar të gjithë stafin dhe prpduksionin e spektaklit për ekperiencën e saj në shtëpinë e famshme.

Mirëpo, Olta nuk ka la pa përmendur dhe “armikun e saj të përbetuar” në lojë, Luiz Ejllin. Ish-banorja shprehet se Aventura pa këngëtarin nuk do të ishte e njëjtë, teksa thekson se ishte kënaqësi të “luftonte” kundër tij.

Postimi i plotë:

“Ja dhe BB zyrtarish mbaroi! Faleminderit me zemer publik i dashur per mbeshtetjen,komentet,sygjerimet, perqafimet dhe vemendjen qe me keni kushtuar.Faleminderit dhe ju qe me stoicizem me urryet deri diten e fundit,faleminderit qe u perfshite kaq shume.Do ta ruaj gjate ne mendjen time si nje eksperienc te cmuar,ku perjetova emocione te medha lot,zhgenjim,gezim,te papritura e surpriza.Ju kerkoj ndjes per cdo here qe e kam kaluar masen?

Ky ishte BB qe theu cdo rekord shikueshmerie, disa do ta mbajne mend si bigu i Luizit dhe Oltes disa Luizit e Kiares disa bigu i Luizit! Dhe po tani qe cdo gje mori fund dua te them nje te vertet te madhe,me ka permendur cdo dite ne shtepi pasi une ika,sot dua une te t’them dy fjale,aventura ime pa ty Luiz nuk do ishte e njejte,ti ma ke veshtirsuar dhe ma ke zbukuruar rrugetimin tim! Ishte kenaqesi te “luftoja” kunder teje. Ju dua shume. Shihemi ne projekte te tjera???? jashte kuadrit te lojes qe sot e tutje”

View this post on Instagram A post shared by Olta Gixhari (@oltagixhari)