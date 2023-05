Moldavia dëshiron të dalë nga “dara” shtrënguese e Rusisë! Analiza e DW: 60% e tyre mbështesin anëtarësimin në BE! Çfarë tregojnë demonstratat në kryeqytet

“Nëse nuk ia dalim këtë herë atëherë kemi humbur”, thotë Vasile, një burrë tek të 50-t me flamuj europianë në dorë. Ai punon në një fabrikë ëmbëlsirash dhe erdhi për protestat e fundjavës enkas në kryeqytetin moldav, Kishinau. Mbi 80.000 qytetarë demonstruan në fundjavë duke ndjekur thirrjen e presidentes, Saia Mandu. Ata duan t’i tregojnë botës, se Moldavia është pjesë e BE-së.

“Më në fund të dalim nga dara shtrënguese ruse”, thotë Vasile. Lufta në Ukranë e zgjoi Europën. Tani është shansi për t’u bërë pjesë e botës së civilizuar.

Atmosfera festive. Krahas presidentes së Moldavisë, Maia Sandu, u ngjit në skenë edhe presidentja e Parlamentit Europian, Roberta Metsola.

“Projekti ynë i madh është që të bëjmë Moldavinë deri në vitin 2023 një vend anëtar me të drejta të plotë në familjen europiane” u shpreh presidentja Sandu. Europa është më shumë se një slogan politik. “Europa është mënyrë jetese, ëndërr që duhet të bëhet realitet, dhe shans për popullin tonë të jetojë në paqe, qetësi dhe mirëqenie”, iu drejtua presidentja njerëzve të mbledhur. Kur Mandu tha në gjuhën ukrainase disa fjali, njerëzit brohoritën njëzëri, “Slava Ukraini”.

Solidariteti me Ukrainën është shumë i madh në Moldavi. Frika e një agresioni nga Rusia është e madhe. Kërcënimet e përsëritura nga Moska i kanë trembur shumë vetë. Maia Sandu dëshiron një Moldavi europiane, me “miq të fortë dhe të besueshëm” që nuk e lëvë vendin vetëm nga agresorët që sjellin luftëra dhe vrasin njerëz. “Ne mund të jemi të sigurtë vetëm brenda familjes europiane.”

“Moldavia nuk është vetëm”

“Moldavia është Europë – Europa është Moldavi”, përshëndeti presidentja e Parlamentit Europian, Roberta Metsola dhe iu drejtua në rumanisht qytetarëve. “Moldova nu e singura – Moldavia nuk është vetëm. Në këtë atmosferë u miratua edhe një rezolutë që thekson edhe njëherë dëshirën e shumicës së popullit moldav, të jetë pjesë e BE. Eurodeputeti rumun, Siegfried Muresan, i dërguar për marrëdhëniet e BE me Moldavinë është i impresionuar.

“Njerëzit në Moldavi dërguan sot në mesazh të qartë për integrimin europian”, shprehet Muresan për DW dhe shton se mbështetja për Moldavinë është në interes të BE.