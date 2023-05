“Nuk e ka marrë mandatin, nëse dënohet…”, Hoxha e zbulon: Beleri kishte 2 telefona kur u arrestua, brenda tyre ka “thesare”

Gazetari Artan Hoxha, i ftuar në studion e News24 në rubrikën “Opinion” ka zbuluar detaje në lidhje me arrestimin e kandidatit të koalicionit opozitar “BF” në Himarë, Fredi Beleri.









Hoxha u shpreh se gjatë arrestimit të Belerit, këtij të fundit i janë kapur 2 celularë dhe se një nga motivet se pse ai është vizituar nga diplomatët grekë në qeli kanë qenë pikërisht telefonat e tij.

Sipas Hoxhës nëse këto pajisje do kontrollohen do kemi një çështje që ka të bëjë me sigurinë kombëtare, ndërsa i cilësoi përmbajtjet e tyre si “thesare”.

Sakaq, ai tregoi atë që do ndodhë me mandatin e Belerit si kryebashkiak i Himarës, duke thënë se ai nuk e ka bërë betimin dhe mund të ndodhë që Këshilli i Ministrave të kërkojë zgjedhje të reja në këtë bashki.

“Është kapur me presh në duar. Fredi Belerit i janë kapur 2 celularë dhe një nga motivet pse diplomatët grekë e kanë kontaktuar në qeli janë telefonat e tij. Nëse telefonat e Belerit hapen do kemi një çështjes që ka të bëjë me sigurinë kombëtare. Nuk ka të bëjë me Belerin si shtetas por me personazhin sepse përfaqëson interesa anti-shqiptare. Ky del me simbolin e një çështjeje që kërkon të copëzojë vendin.

Beleri ka qenë në vëzhgim dhe janë bërë përpjekje për ta kapur. Në fushatë kanë qenë dhe shërbimet greke në mbështetje të Belerit. Aty është blerë me 50 mijë lekë vota dhe 300 mijë sekserit. Ka prova që është kapur. Kjo gjë është dokumentuar. Nëse hapen celularët e Belerit aty ka thesare.

Sot Beleri nuk e ka marrë mandatin, thjesht ka fituar zgjedhjet. Një rast i ngjashëm ka qenë në Shkodër ku fitoi kandidati i PS dhe u rrëzua dhe nuk bëri betimin. Nëse Beleri nuk bën betimin, Këshilli i Ministrave ia heq mandatin dhe kërkon zgjedhje të reja në Himarë. E njëjta gjë u bë me Lefter Allën një muaj më parë. Ka ndodhur disa herë, por hetimi duhet të shkojë deri në fund. Pala greke është e interesuar që celularët e Belerit të mos hapen”, u shpreh ai. BW