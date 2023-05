Pse duhet të vajosni rregullisht dërrasat e prerjes

Bëjeni dërrasën të zgjasë më gjatë duke e mbajtur vendin e gatimit sa më të pastër duke mos e anashkaluar kurrë këtë hap thelbësor.









Dërrasat prerëse janë një alternativë estetikisht e këndshme ndaj pllakave prerëse plastike. Plus, ato janë të lehta për t’u kombinuar me pjesën tjetër të dekorit të kuzhinës tuaj dhe plotësojnë çdo stil të brendshëm. Ato duken të mrekullueshme të mbështetur në raftet e kuzhinës pranë pajisjeve shumëngjyrëshe ose një vazoje me lule.

Por nuk ka asgjë më të keqe se të servirni djathëra dhe perime të shijshme në një dërrasë që çahet apo plasaritet. Siguroheni për të mos u përballur më kurrë me një dërrasë prerëse prej druri të thatë dhe të ndotur.

Lyerja me vaj e dërrasës suaj prerëse parandalon tharjen dhe ndarjen e drurit dhe ndihmon që druri të bëhet më pak i përshkueshëm. Në thelb, nëse nuk po lyeni dërrasën prerëse me vaj, druri bëhet më poroz dhe grimcat e ushqimit dhe lëngjet bllokohen nën sipërfaqe. Kjo siguron një terren mbarështues për bakteret, të cilat mund të kthehen në ushqimin tuaj herën tjetër që ta përdorni. Lifestyle