Cikli i hakmarrjes në mafian greke/ Si lidhet vrasja e Karaivazit me tre kontrata të tjera vdekjeje, autor një i ri nga Delvina që rezulton i vrarë

Natën e 15 majit 2021, 58-vjeçari Michalis Kapiris, i njohur natën me pseudonimin “Kefalas” dhe 44-vjeçari Haris Kontogiorgis ndaluan për të ngrënë në një mensë në natyrë në Metamorfosi. Deri atëherë, dy personat konsideroheshin si bashkëpunëtorë të ngushtë. Deri në atë masë, saqë ata që lëviznin rreth Kapirisit i drejtoheshin Kontoiorgis si “nip”, duke dashur të theksonin marrëdhënien e tij të ngushtë me 58-vjeçarin.









Pak para orës 23:00. persona të panjohur me motor hapën zjarr ndaj Kapiris duke e plagosur për vdekje. Në momentin e sulmit, Kontogiorgis ishte në tualet, një fakt që shumë gjatë natës nuk ia atribuan rastësisë. Mes tyre ishte edhe 40-vjeçari, sot G.L., i cili mbrëmë të mërkurën u dënua me paraburgim për dy vrasje: të Haris Kontogiorgis dhe gazetarit Giorgos Karaivaz.

Një pjesë e sa më sipër rrëfehet nga dokumentet që janë përfshirë në dosjen masive të “Vrasjes” për “Çështjen Carivaz” dhe ekzekutimin e Haris Kontogiorgis ose Dirty Harry-t siç thirrej 44-vjeçari nga miqtë dhe armiqtë natën. Nga sa u përmend, zbardhet edhe mënyra se si grupet mafioze greke veprojnë, lidhen dhe shkatërrojnë njëri-tjetrin. Dosja iu dorëzua prokurorisë, e cila vendosi urdhrin e arrestit për dy vëllezërit S.L., 48 vjeç dhe G.L. 40 vjeç.

Ka, për shembull, deklarata të dëshmitarëve që thonë se Kontogiorgis planifikoi të vriste Kapirisin sepse besonte se nuk po i paguante pjesën e tij të parave të “mbrojtjes” që mblidhte nga dyqanet kryesisht në Nea Filadelfia, Perissos dhe Nea Jonia. Pikërisht të nesërmen e ekzekutimit, Dirty Harry u shfaq në dyqanet e kontrolluara nga Kapiris duke dërguar mesazhin se tani e tutje ai ishte “bosi”.

Sa më sipër nuk ka depërtuar në vëmendjen e 40-vjeçarit G.L. (i arrestuar në rastin Karaivaz), i cili cilësohet si mik i ngushtë i Kapiris. Madje dyshohet se ai i ka kërkuar 58-vjeçarit që të largojë Kontoiorgis nga ambienti i tij, duke u përgjigjur se “dua t’i kem armiqtë afër”.

Në qershor 2021, një ish i burgosur i Kontoiorgis ka marrë një sms nga një dërgues i panjohur në celularin e tij ku thuhej se 40-vjeçari G.L. dhe 54-vjeçari G.V. (i referuar në dosjen e çështjes Karaivaz pa u përballur me akuza) kishte plan për të vrarë Dirty Harry. Ai mori një mesazh të ngjashëm dy javë para vrasjes së Kontoiorgis, e cila ndodhi jashtë një palestre në Galatsi. Mesazhi i dytë tregoi jo dy, por katër persona që po planifikonin ekzekutimin. Këta janë të njëjtët persona të përmendur në dosjen për ekzekutimin e Karaivazit.

Marrësi i mesazheve ka dëshmuar në kuadër të hetimeve. Ai tha se Dirty Harry fillimisht u alarmua nga paralajmërimet, por më vonë mendoi se nuk kishte asnjë kërcënim. “Nuk jam në rrezik prej tyre sepse bëjnë biznes në ishuj”, gjoja i tha ai.

Skuteri i errët

Në vrasjen e Dirty Harry-t, autori dyshohet se ka qenë duke hipur në një skuter ngjyrë të errët, si në rastin e Giorgos Karaivaz, ndërsa 32 minuta para vrasjes dhe deri në një orë më pas, celulari i 40-vjeçarit G.L. (i arrestuar në rastin Karaivaz) prezantoi “ndërprerjen e veprimit aktiv”. Të dhëna të caktuara vendosin edhe 50-vjeçarin A.G., i cili po ashtu përmendet në dosjen e çështjes Karaivaz, në vendin e vrasjes, pa u përballur me asnjë akuzë.

Për këtë të fundit, policia mendon se duke pasur avantazhin se nuk ishte akuzuar kurrë më parë për pjesëmarrje në grupe zhvatjesh, ai mundi të vepronte si “kiliador” pa ngjallur dyshime. Një version i policisë, i cili megjithatë nuk mbështetet në prova, thekson se 50-vjeçari ishte në krye të kontrollit ku ka kamera sigurie dhe planifikimit të rrugës së afrimit dhe arratisjes së autorëve.

Vlerësimet konkrete duket se forcohen nga fakti se celulari i tij u gjet duke transmetuar pranë shtëpisë së gazetarit Giorgos Karaivaz por edhe pranë vendit ku ndodhi një tjetër vrasje: ajo e 38-vjeçarit Kostas Asimakopoulos ose “i zi”, jashtë. shtëpia në Ilioupoli, në dhjetor 2020.

Asimakopoulos i përkiste të njëjtit grup zhvatësish si shumica e atyre që përmenden në dosjen e çështjes Karaivaz. Ai dyshohet se ka ndërmjetësuar që – sipas EL.AS – kreu i grupit të zhvillojë një takim në Vari mbrëmjen e 27 korrikut 2020 me dy biznesmenë të sektorit të karburanteve. Natën e takimit, megjithatë, pati një atentat për të vrarë “liderin” dhe pesë muaj më vonë Asimakopoulos u ekzekutua jashtë shtëpisë së tij në Ilioupoli.

Dhe në atë vrasje, autori dyshohet se ka qenë me skuter, ndërsa është përdorur një pistoletë e kalibrit 9 mm, si në rastet e Kontoiorgis dhe Karaivaz.

Dy nga personat e çështjes Karaivaz, konkretisht 40-vjeçari G.L. dhe 50-vjeçari AG, ishte sipas EL.AS. i pranishëm edhe në ekzekutimin e një kontrate tjetër vdekjeje: ajo kundër biznesmenit – pronari i pikës së karburantit, Giorgos Mitsos, verën e kaluar në Marathonos Avenue. Versioni mbizotërues kërkon që dy burrat të mbajnë një marrëdhënie miqësore me viktimën dhe të përfshihen në sigurinë e tij personale. Megjithatë, disa theksojnë se me nxitjen e tyre biznesmeni kishte ndërruar anëtarët e gardës së tij dhe se vrasja e tij ndodhi gjatë dy-tre ditëve që ai nuk kishte roje.

Megjithatë, të pandehurit në këtë çështje mohojnë përmes avokatëve të tyre çdo përfshirje në çështjen Karaivaz dhe vrasjen e Haris Kontoiorgis. Citohen prova të cilat, siç pretendojnë përfaqësuesit e tyre ligjorë, hedhin poshtë aktakuzën dhe vërtetojnë pafajësinë e tyre.

Vrasja e belgut dhe ekzekutimi i autorit një vit e gjysmë më vonë

Në hetimin e vrasjes së 47-vjeçarit belg Christoph Wageman (foto), i cili kishte rënë i vdekur jashtë shtëpisë së tij në Voula në qershor 2020, raportohet se disa muaj më parë është drejtuar Departamenti i Vrasjeve të Sigurimit. Vrasja që në fillim i atribuohej “kontratës së vdekjes”, gjë e cila u vërtetua edhe nga rrjedha e hetimeve, ku autori e qëlloi dy herë në kokë thuajse pa pikë.

Sipas informacioneve të “K”, hetimi i Sigurimit dyshohet se ka zbuluar se autori i vrasjes së 47-vjeçarit është një shtetas shqiptar 35-vjeçar, i cili, megjithatë, nuk jeton më. Ky është M.D., pronari i një karburanti, i cili u ekzekutua në pikën e tij të karburantit në rrugën Petrou Ralli në Nicë në nëntor të vitit 2021. Vrasja e tij brutale, në fakt, u regjistrua në kamerat e sigurisë së pompës, me videon përkatëse që tregonte vëmendjen.

Ndaj 47-vjeçarit belg ishte në pritje një urdhër arresti për trafikimin e një sasie të madhe kokaine nga Amerika Latine drejt vendit të tij. Ai u vra mbrëmjen e 29 majit 2020 në hyrje të pallatit në rrugën Dodekanisou ku jetonte me gruan e tij braziliane dhe fëmijën e tyre të mitur. Duke qenë se ndaj tij kishte një urdhër arresti, ai ndodhej në vend me letra të falsifikuara me emrin “Giorgos Christoforos”.

Disa burime informacioni thonë se ai pretendonte se ishte konsulent biznesi dhe të tjera se ishte aktiv si tregtar ushqimesh dhe qymyri. Sipas raporteve në gazetën belge Gazet van Antwerpen, Wageman ishte i përfshirë në raste të trafikut të drogës nga Amerika Latine në Evropë. Në vitin 2015, në fakt, Gjykata e Apelit në Antwerp e dënoi në mungesë me 12 vjet burg për importimin e një sasie të madhe kokaine në një kontenier me një ngarkesë të ligjshme.

Sipas disa burimeve të informacionit, Wageman ishte përgjegjës për humbjen (e sekuestruar nga autoritetet) të një ngarkese kokaine. Si rezultat i këtij zhvillimi ishte nënshkrimi i një kontrate vdekjeje kundër tij. Kontrata u ekzekutua në maj të vitit 2020 dhe nga hetimet e Prokurorisë së Vrasjeve që pasuan, rezultoi se autori i vrasjes së tij ishte 35-vjeçari shqiptar MD sot i pazbuluar.