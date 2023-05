“Dua lekë ose do të nxjerrë videot”/ 26-vjeçarja shqiptare denoncon ish-partnerin pas ndarjes: Më përdhunoi, tani më kërcënon me video intime

Një vajzë 26-vjeçare ka bërë një kallëzim të dyfishtë ndaj ish-partnerit të saj për përdhunim dhe pornografi hakmarrëse.









Sipas informacioneve të ANT1, bëhet fjalë për një vajzë të re me origjinë shqiptare, e cila ka dëshmuar në polici se pasi u nda me partnerin e saj në të njëjtën moshë që është nga Siria, ai e kërcënoi se do të publikonte foto dhe video nga momentet e tyre private, ndërsa në të njëjtën kohë dyshohet se e përdhunonte.

Siç ka dëshmuar denoncuesja, i pandehuri 26-vjeçar e ka kërcënuar se nëse nuk i jepte para, do të publikonte materialin e tyre.

I riu u arrestua nga efektivët e policisë së DIAS-it – të hënën mbrëma (22/5) – në rrugën Zakynthos në Kypseli, ndërsa ka bërë rezistencë për të shmangur arrestimin, por nuk ka pasur sukses pasi është vënë në pranga.

Ai akuzohet për abuzim verbal, pornografi hakmarrëse dhe dhunë ndaj punonjësve. Ndaj tij është ngritur një dosje për përdhunim dhe shkelje të të dhënave personale, akte që dyshohet se i ka kryer jashtë kufijve të vetëbartjes.

Gazeta Shqiptare