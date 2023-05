Gruaja flet pas ndarjes nga i dashuri: Si një ‘treshe’ më ndihmoi të kapërceja ndarjen time të vështirë

Duket se gjithnjë e më shumë njerëz kanë filluar dhe preferojnë seksin me më shumë se një person, pasi kohët e fundit dëgjojmë gjithnjë e më shpesh për çifte apo miq që e kanë provuar.









Pas gruas që shpëtoi martesën e saj duke i ofruar burrit të saj një lidhje me të dhe një grua tjetër, një grua e re tregon se seksi me dy të panjohur e ndihmoi atë të kalonte ndarjen e saj shumë të keqe.

“E kisha arritur pikën time të takimit pak herët. Pyesja veten nëse duhet të shkoja në dyqanin që kishim rregulluar të takoheshim apo të prisja të tjerët jashtë. Nuk do të takoja një person, por dy. I kam takuar përmes një aplikacioni takimesh. Në atë kohë po kaloja një ndarje shumë të vështirë dhe po kërkoja një bisedë ose ndërveprim për të më nxjerrë nga mendimet.

Takimi i vetëm me një person më dukej i rrezikshëm dhe nuk isha në gjendje të përballoja pasojat e një takimi. Gjithashtu nuk mund të mendoja të bëja seks me një njeri. Për disa kjo zgjedhje është e lehtë, për mua jo. Ndihesha ende shumë e pambrojtur. Marrëdhënia ime me ish-in tim ishte goxha e trazuar, e mbushur me debate të ashpra dhe seks pasionante pas përfundimit të tyre.

Ndarja ishte e nevojshme dhe unë isha ende shumë e ndjeshme për këtë. Dikur mendoja se nëse gjeja një të panjohur në një lokal për të bërë seks me të, do të mendoja vazhdimisht për ish-in tim dhe do të bëja krahasime në kokën time mes tij dhe partnerit të ri. Gjë që nuk është aspak e drejtë për këtë të fundit. Por unë doja të bëja seks. Për të kompensuar energjinë e humbur. Po kërkoja diçka krejtësisht jashtë asaj me të cilën isha mësuar që mund të më kujtonte ish-in tim. Gjithashtu, nuk doja që asgjë të lidhej emocionalisht, por të jem e sinqertë dhe e drejtpërdrejtë. Sado e çuditshme që të tingëllojë, lidhja me dy persona dukej ideale”, shkruan Amanda Kohr në refinery29.com, për mënyrën sesi ajo u çua në vendimin për të bërë një treshe dhe vazhdon:

“Kjo ide nuk ishte e re për mua. Unë dhe ish-partneri im e kemi diskutuar disa herë dhe do të doja ta shihja atë të ‘luante’ me një grua tjetër. Megjithatë, ne kurrë nuk guxuam. Luftimet dhe rutina jonë e vazhdueshme na bënë të fokusohemi në çështje të tjera.

Për herë të parë pas ndarjes, e kisha kaluar duke bërë pazar dhe shëtitje. Megjithatë, në tre muaj që nga ajo kohë, kam filluar të mendoj shumë për të gjetur një mënyrë për të bërë një treshe. Krijova një profil në një aplikacion që ju lejon të takoni njerëz të tjerë që po kërkonin saktësisht të njëjtën gjë. Shumica e përdoruesve ishin çifte që kërkonin vajza për treshe. Aplikacioni është shumë i ngjashëm me ato që kam njohur tashmë. Megjithatë, përvoja ishte e ndryshme. Po flisja me çifte! Ishin dy njerëz që më thanë se më pëlqenin dhe ishin të qartë për dëshirat e tyre.

Çifti me të cilin përputha, Jess dhe Dylan (emrat janë ndryshuar), dukej perfekt. Ata ishin të sjellshëm, të qartë dhe sugjeruan që takimi i parë të bëhej në një dyqan qendror të qytetit. Kur u takuam për herë të parë, vazhdimisht pyesja veten nëse kalimtarët e kuptuan pse ishim atje dhe po na shikonin.

Në fillim folëm për gjërat në përgjithësi, si për punët tona, si u rritëm, çfarë muzike dëgjojnë të gjithë. Pasi mbaruam pijet filluam të kërcenim (gjithçka ndodhi para epokës së koronavirusit). Isha mjaft e stresuar. Xhesi dhe unë qëndruam krah për krah dhe Dylan pas nesh. Pak minuta më vonë ndjeva dorën e tij në belin tim dhe Xhesi më mbajti dorën sikur të kishim qenë miq prej vitesh. Ne lamë lokalin duke kërcyer dhe ecëm nëpër qendrën tregtare të mbushur me njerëz. Mendova se do të më pëlqente ajo që do të vinte.

Atë natë, megjithatë, asgjë nuk ndodhi. Më ftuan në shtëpinë e tyre fundjavën tjetër. Pasi pimë mjaftueshëm verë, filluam të puthemi. Ajo që pasoi ishte një udhëtim emocionues i tre trupave. Asgjë nuk ishte e pakëndshme dhe trupat tanë lëviznin sikur e dinin saktësisht se çfarë të bënin.

Pasi mbaruam folëm pak për përvojën tonë dhe rreth një orë më vonë u largova. Teksa shtrihesha në shtrat po mendoja se kisha një përvojë të mrekullueshme. Të nesërmen u ndjeva më e lehtë. Kisha gjetur sërish shpresën dhe kisha kapërcyer një frikë të madhe timen. Unë kisha bërë seks të mirë me disa njerëz që nuk ishin ish-i im. Sado e vështirë të besohet, ish-i ynë nuk është i vetmi që bën seks të mirë.

Përvoja ime më bëri të rifitoja forcën që kisha humbur pas marrëdhënies sime të vështirë dhe ndarjes time të keqe. Më kujtoi se nuk kisha nevojë për një person specifik për të pasur përvoja të shkëlqyera seksuale – që unë mund t’i gjej përsëri dhe t’i përjetoj sipas kushteve të mia.

E kuptoj që jo të gjitha marrëdhëniet me shumë njerëz kanë të njëjtin rezultat. Pata fatin që gjeta këta njerëz, të cilët më respektonin dhe më bënin të ndihesha i mirëpritur në shtratin e tyre.

Ne u takuam edhe disa herë pas herës së parë dhe kur i pyeta se si e morën vendimin për të provuar seksin me njerëz të tjerë, ata thanë se ishte gjithmonë në mendjen e tyre dhe madje edhe kur gjërat bëheshin të çuditshme ata flisnin për këtë me qetësi dhe ndershmëri dhe funksionuan. largohet nga çdo keqkuptim. Marrëdhënia e tyre më mësoi se respekti është i nevojshëm në çift dhe se nuk duhet të lini askënd të shkelë dinjitetin tuaj.

Kjo treshe ishte mediumi që më ktheu në botën e takimeve. Dhe megjithëse nuk do t’ia rekomandoja në mënyrë jokritike dikujt që përpiqet të kapërcejë një ndarje, i inkurajoj ata që po mendojnë për këtë që ta provojnë dhe të mos harrojnë se kënaqësia është e shkaktuar nga vetja…”