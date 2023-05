Kryeministri Mitsotakis për CNN: I mundëm populistët (Video)

Në intervistën e tij të parë pas fitores së tij në zgjedhjet e 21 majit, kryeministri Kyriakos Mitsotakis foli për CNN për rritjen e përqindjeve të partisë së tij dhe numrin absolut të votave duke thënë se ai kishte mposhtur idetë e populistëve.









Duke iu përgjigjur një pyetjeje nga Christiane Amanpour, Mitsotakis theksoi se në këto zgjedhje u duk se fantazitë dhe premtimet për zgjidhje të lehta u mposhtën, duke theksuar se Demokracia e Re jo vetëm rriti përqindjet e saj, por edhe në shifra absolute votat që mori por mori dy herë. përqindja e opozitës zyrtare.

Duke folur për ekonominë, ai tha se synimi i qeverisë së ardhshme është të mbajë ritme të larta rritjeje për të krijuar më shumë vende pune dhe më të mira për të gjithë, prandaj, siç tha ai, është e rëndësishme që Partia Demokracia e Re të ketë një dhe qeverisje të pavarur pas zgjedhjeve të reja.

“Jam shumë i lumtur për fitoren e zgjedhjeve”, tha ai. Dhe ai vazhdoi: “Duhet të kuptojmë se sa e dhimbshme ishte kriza për të gjithë grekët. Ekonomia po rritet më shpejt se çdo tjetër në BE, ne kemi rritur eksportet tona dhe po investojmë në inovacionin tonë. Ne kemi shumë avantazhe krahasuese dhe jam i sigurt se grekët do të na besojnë sërish. Prioriteti ynë është rritja e pagave. Kostoja e jetesës është rritur shumë. E gjithë kjo duke ulur borxhin publik. Nëse shikojmë se si po ecin gjërat, nuk kemi arritur në fazën e investimeve dhe shpresojmë se do të kemi një qeveri të fortë, do ta arrijmë këtë”.

“Besoj se do të kemi një qeveri të fortë për të vazhduar punën tonë reformuese dhe për të tërhequr investime. E kemi bërë Greqinë një destinacion tërheqës investimi dhe kam ndërmend të vazhdoj në këtë rrugë nëse qytetarët na besojnë sërish. Qëllimi është rritja e pagave. Ne duam të rrisim të ardhurat e disponueshme, por jo të hipotekojmë të ardhmen tonë”.

Për prioritetet e administratës së re, ai tha: “Në katër vitet e reja duhet të kemi më shumë vende pune, më shumë rritje dhe një agjendë moderne në shëndetësi dhe arsim dhe të ulim më tej pabarazitë si në dy vitet e mëparshme. Ne kemi bërë gjëra të mahnitshme në dixhitalizimin e shtetit, por duhet të bëjmë shumë për thelbin e fortë të shtetit. E mposhtim opozitën populiste për të dytën herë radhazi. Fantazitë e zgjidhjeve të lehta, u mposhtën. Nëse u jep zgjidhje qytetarëve, ata të shpërblejnë. Fituam më shumë vota, rritëm përqindjet tona”.

Gazeta Shqiptare