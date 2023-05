A mund të pengohet Rusia? Ndiqni shembullin e industrisë së peshkimit të Irlandës

Rusia është një vend që nuk ka gjasa të humbasë një mundësi për kërcënim.









Në fillim të këtij muaji, katër anije ruse të udhëhequra nga një anije luftarake u shfaqën në zonën ekskluzive ekonomike të Irlandës – dhe qëndruan atje. Anijet jo vetëm që u sollën në një vend të rastësishëm, por ato qëndronin në mënyrë të dyshimtë pranë kabllove nënujore që lidhnin Irlandën me botën. Dhe Shërbimi Detar Irlandez nuk mund të bënte asgjë për t’i shtyrë ata të largoheshin.

Ndërkohë, muajin e kaluar, një grup anijesh tregtare ruse u parkuan në mënyrë të ngjashme në brigjet irlandeze, afër vendit ku u inaugurua kohët e fundit një kabllo e re nënujore që lidh Galway-in me Islandën.

E gjithë kjo është një kujtesë thelbësore për vendet e tjera perëndimore se mbrojtja e infrastrukturës kombëtare kritike nuk fillon vetëm kur një kërcënim materializohet – ajo fillon duke sinjalizuar se lëvizje të tilla kërcënuese nuk do të tolerohen. Dhe këto sinjale duhet të përfshijnë si qeverinë, sektorin privat dhe publikun.

Bota varet nga kabllot nënujore për pothuajse çdo aspekt të jetës së përditshme. Megjithatë, në mënyrë jetike, deti do të bëhet gjithashtu shtëpia e turbinave të shumta me erë që vendet tona duhet të ndërtojnë nëse duan të përmbushin objektivat e reduktimit të karbonit. Për shembull, krahasuar me nivelet e tij të vitit 2021, prodhimi i energjisë me bazë deti në Bashkimin Evropian pritet të rritet 25 herë mahnitës deri në vitin 2030.

Por siç më tha eurodeputeti dhe gjenerali në pension Riho Terras, ish-shefi i mbrojtjes së Estonisë, “Kjo sjellje nga rusët duket se po rritet dhe shpesh përfshin anije civile”. “Rusët kanë pasur gjithmonë anije që duken civile, por janë ushtarake dhe kanë teknologji të avancuar në bord”, shtoi ai.

Dhe tani, NATO ka ngritur mbrojtjen e infrastrukturës në Chefsache – një çështje e Sekretarit të Përgjithshëm.

“Për NATO-n, mbrojtja e infrastrukturës kritike nënujore është thelbësore për sigurinë dhe mbrojtjen tonë, sepse është çelësi për mbrojtjen e sigurisë dhe prosperitetit të shoqërive tona”, tha Sekretari i Përgjithshëm Jens Stoltenberg këtë muaj, pasi u takua me drejtuesit e sektorit privat për të diskutuar mbrojtjen e infrastrukturës, pasi aleanca nisi një Qelizë Kritike të Koordinimit të Infrastrukturës Nëndetare në shkurt. Dhe këtë muaj, Norvegjia dhe Mbretëria e Bashkuar formuan një partneritet që “do të rrisë aftësinë e të dy vendeve për të ushtruar dhe vepruar së bashku dhe për të zhvilluar aftësi që do të mbrojnë interesat tona të përbashkëta në Detin e Veriut”, sipas një njoftimi nga ministritë e tyre të mbrojtjes.

Megjithatë, mbetet e paqartë se kush saktësisht duhet të patrullojë infrastrukturën kritike në fjalë – dhe të patrullojë në mënyrë kaq të dukshme sa Rusia nuk ndihet e gatshme të shkaktojë shqetësim ose frikë.

Vendet duhet të bëjnë të qartë se do të mbajnë një sy të vazhdueshëm te vizitorët, pikërisht sepse pothuajse kushdo lejohet të hyjë në zona ekskluzive ekonomike dhe pothuajse çdokush mund t’i afrohet infrastrukturës kombëtare kritike në tokë. Por ndërsa marina irlandeze mund të jetë më e vogël se shumica, asnjë qeveri nuk është aq e madhe sa të patrullojë vazhdimisht të gjithë infrastrukturën.

Këtu mund të ndihmojnë operatorët e infrastrukturës.

Kabllot nënujore janë, për shembull, në pronësi private të kompanive duke përfshirë Google, Amazon Web Services dhe Meta, të cilat të gjitha kanë një interes të dukshëm për të siguruar që të mos ketë përçarje. Shumëkombëshet mund të krijojnë kështu një flotë të vogël (civile) për të lundruar në zonat kabllore, duke i sinjalizuar Marinës Ruse – dhe çdo veshje tjetër që mund të mos jetë e mirë – se ata po vëzhgohen.

“Sabotimi i tubacioneve Nord Stream ka shkaktuar një zgjim të vërtetë midis operatorëve të infrastrukturës me bazë deti”, tha kundëradmirali në pension Anders Grenstad, një ish-shefi i Marinës Suedeze. “Ata kanë filluar të mendojnë se çfarë roli mund të luajnë në mbajtjen e instalimeve të tyre të sigurta”.

Anijet komerciale nuk lejohen të dëmtojnë ndërhyrësit, natyrisht – marina dhe rojet tona bregdetare ekzistojnë për të mbrojtur vendet nga sulme të tilla në det.

Dhe sipas Terras, karriera ushtarake e të cilit filloi kur ai u rekrutua në Marinën Sovjetike, marina e NATO-s duhet të gjurmojë më nga afër anijet ruse. “Anijet komerciale kanë AIS [sisteme automatike identifikimi, të nevojshme për të gjitha, përveç anijeve më të vogla tregtare], por ato padyshim që mund ta fikin atë,” vuri në dukje ai. “Pra, keni nevojë për mbulim vizual, mbulim radar për t’ju ndihmuar të kuptoni se çfarë lloj anijesh ruse po afrohen dhe çfarë po bëjnë. Atëherë ne mund të identifikojmë fushat me shqetësim. Pasi ta identifikojmë këtë, ne mund të dërgojmë anije për të ndjekur këto anije”.

Shërbimi ushtarak i Terras ishte në bordin e një fregate që mbulonte anijet e NATO-s. “Ne gjithmonë ndiqnim aeroplanmbajtëset amerikane për të parë se çfarë po bënin”, tha ai. “Nëse ne mund të bëjmë një monitorim të tillë të anijeve ruse së bashku me shtetet e tjera të NATO-s, do ta lehtësonte detyrën për të gjithë. Anëtarësimi i Suedisë në NATO do të sillte aftësi të konsiderueshme sepse ata kanë marinën më të madhe në Detin Baltik.

Dhe për shkak se marina dhe rojet bregdetare nuk mund të jenë kudo gjatë gjithë kohës, operatorët mund të jenë partnerë në këtë. “Do të ketë detaje praktike që duhet të adresohen”, vuri në dukje Grenstad. “Për shembull, kur ndodh diçka, kush duhet të përgjigjet?” Por duke përpunuar detaje të tilla të rëndësishme paraprakisht, duke përfshirë ushtrimet, qeveritë dhe operatorët do të përgatiten.

E njëjta gjë mund të jetë e vërtetë për infrastrukturën tokësore, ku operatorët mund të ndihmojnë policinë dhe forcat e armatosura – një propozim që të kujton patrullat lokale në qytetin e vogël të prindërve të mi. Me zyrën më të afërt të policisë është rreth 10 milje larg, sipërmarrësi vendas që zotëron disa nga objektet e qytetit ka punësuar një polic në pension që të jetë në “rrahje” – në këmbë ose në makinë – duke dërguar një mesazh të qartë për delikuentët e mundshëm, edhe pse nuk mund të arrestojë askënd.

Dhe mbrojtja e infrastrukturës duhet të përfshijë gjithashtu publikun, njësoj si kur Marina Suedeze nisi një fushatë “Shiko, thuaj, të renditur” dy vjet më parë – një hap që tashmë është dëshmuar qartësisht i dobishëm. Për të qenë të sigurt, anëtarët e publikut mund të gabojnë, ose të raportojnë qëllimisht pamje të rreme, por shumica e qytetarëve me të vërtetë dëshirojnë të ndihmojnë në mbajtjen e mjedisit të tyre të sigurt.

Kush e di, disa madje mund të rezultojnë të jenë po aq të dobishëm sa peshkatarët e Irlandës.

Vitin e kaluar, kur marina ruse njoftoi se do të zhvillonte stërvitje në brigjet e Irlandës në shkurt, asnjë lutje nga Dublini nuk i shkurajoi ata.

Pastaj hynë peshkatarët e Irlandës.

“Anijet tona do të dalin në atë zonë në datën e parë të shkurtit për të peshkuar”, i tha POLITICO Patrick Murphy, shefi ekzekutiv i Organizatës së Prodhuesve të Peshkut Irlandez Jugor dhe Perëndimor. “Kur një varkë duhet të kthehet në port, një tjetër do të niset, kështu që ka një prani të vazhdueshme në ujë. Nëse kjo është afër vendit ku po zhvillohet stërvitja [ushtarake], ne presim që shërbimet detare ruse të respektojnë rregulloret kundër përplasjes”.

Rusia anuloi stërvitjen.

Kjo regon gjithçka – me trinitetin e qeverisë, sektorit privat dhe publikut, ne mund të ngremë një “mur mbrojtës” për të penguar ndërhyrës kërcënues.