Roja i sigurisë së Kishës së Laçit u dhunua brutalisht nga tregtarët ambulantë, përgjegjësi: Policia nuk ndërhyn! Janë të gjithë të lidhur me krimin

Ambulantët që tregtojnë në kishën e Shën Ndout në Laç kanë dhunuar punonjësit e sigurisë. Përgjegjësi i tyre, Gjon Shkëmbi thotë se policia bashkiake dhe ajo e rendit në Laç nuk ka marrë asnjë masë, për largimin e tyre.









Ai sqaron se për këtë arsye është detyruar të kërkojë zgjidhje në policinë e Qarkut në Lezhë.

“Në datën 30 prill ka ndodhur konflikti më i madh. Kam shkuar në spitalin ushtarak kam parë rojën mos më keq me të ardhur gjynah. Policia nuk ka thirrur askënd se si ndodhi. Dhe makinë ja kanë bllokuar. I bien 129 dhe nuk përgjigjen janë të lidhur të gjithë me krimin”, tha ai.

Shkëmbi thekson se konfliktet mes tregtarëve ambulantë dhe rojeve private janë të përditshme. Ankesat e tyre janë të shpeshta, por nga strukturat e policisë s’ka pasur reagim.

“Kemi bërë kërkesë me shkrim tek drejtori i komisariatit asnjë përgjigje nuk kemi marrë. Kjo punë do zgjidhet me vetëgjyqësi nëse nuk merren masa. Të ndërhyjë policia ta stabilizojë gjendjen”, përfundoi ai.