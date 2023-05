EMRI/ 33-vjeçarja shqiptare vrau me thikë vajzën e vogël, babai i viktimës: Nëse ‘Home Office’ do të kishte bërë punën e saj, kjo ngjarje nuk do të kishte ndodhur

Një shqiptare është e akuzuar për një krim të rëndë të ndodhur në Britani, pasi akuzohet ka sulmuar një vajzë të vogël në park duke i marrë jetën.









Po ndërkohë që ajo është vënë në bankën e të akuzuarve për vrasjen e fëmijës, bëhet me dije se i ati i fëmijës së vrarë nga salla e gjyqit ka lëshuar akuza të forta jo vetëm për “Home Office”, por madje edhe për qeverinë e tij aktuale.

Duke qenë përballë personit që i ka marrë jetën vogëlushes së tij dhe përballë ekspertëve që kanë pranuar aplikimin e gënjeshtërt të shqiptares që në krye të herës, ai i çuditur i tha gjykatës se si ka mundësi që të dhënat e gënjeshtërta të vrasëses së të bijës nuk u morën parasysh, ndërsa sot qeveria britanike i paguan kriminelët shqiptarë të kthehen vetë në shtëpinë e tyre. Në fakt, sipas të dhënave, shqiptarja kishte deklaruar se ishte viktimë e trafikimit, çka nuk ka rezultuar aspak e vërtetuar diçka e tillë.

Babai i shtatëvjeçares, e cila u vra nga një shqiptare beson se nëse “Home Office” do të kishte bërë punën e saj, ajo nuk do të kishte qenë fare në Mbretërinë e Bashkuar. 33- vjeçarja Eltiona Skana u ngrit nga një stol dhe sulmoi rastësisht Emily Jones me një thikë teksa ajo kalonte me një skuter. Ajo u dëgjua të thërriste: “Mami! Mami!”, ndërsa pa nënën e saj, avokaten Sarah Barnes, duke vrapuar rreth Queen’s Park, Bolton në vitin 2020, vetëm disa minuta para vdekjes.

Sipas BBC, Skana shkoi në Mbretërinë e Bashkuar në pjesën e pasme të një kamioni në vitin 2014 dhe iu dha azil, pavarësisht se Zyrës së Brendshme iu tha se ajo pranoi se kishte gënjyer se ishte viktimë e shfrytëzimit seksual në aplikimin e saj për të rritur shanset e saj për të qëndruar në Britani. Skana tha se ndërsa familja jetonte në Shqipëri, Eltiona ishte “detyruar” të martohej me një burrë nga babai i saj. Dr. Raj Dangi, psikiatri përgjegjës për trajtimin e Skanas në atë kohë, tha se sulmi i saj nuk mund të parashikohej. Mjeku gjyqësor Brennand tha se kishte shumë pak prova për të pranuar se Skana ishte detyruar të martohej. Duke folur për “ITV News”, Mark Jones, babai i Emilyt tha: I gjithë profesioni i psikiatrisë duhet të vihet në qendër të vëmendjes në një moment. Unë mendoj se është një shqetësim i vërtetë, është thjesht tronditës.

“Pjesa më shqetësuese e gjithçkaje është të dëgjosh këta të ashtuquajtur ekspertë. Këto gjëra ende po ndodhin, kështu që ne thjesht do të përpiqemi të bëjmë më të mirën në mënyrë që vdekja e Emily të mos shkojë kot kështu që ne thjesht do të vazhdojmë të largohemi”, shtoi ai. Sefton Kwasnik, avokati i Jones shtoi: Ne thjesht do të përpiqemi të promovojmë ndërgjegjësimin për shëndetin mendor dhe rreziqet e rikthimit dhe mos monitorimin e shëndetit mendor. Duke folur pas përfundimit të hetimit tetëditor në gjykatën e Boltonit, Kwasnik tha: Marku tha, përpara fillimit të hetimit,

përpara se të dëgjonte provat, përpara se të kishte parë një deklaratë nga Zyra e Brendshme në deklaratën e vet tha se nëse Home Office do ta kishte bërë punën e tyre siç duhet, Skana nuk do të kishte qenë këtu në radhë të parë. “Ajo u tha dy herë mjekëve se gënjeu në kërkesën e saj për azil, dy herë u tha mjekëve dhe policisë se donte të shkonte në shtëpi, në vitet 2015 dhe 2017. Dhe ‘Home Office’ nuk ofroi asnjë shpjegim se pse ata injoruan ato të dhëna të rëndësishme në prezantimin e saj. Dhe tani dëgjojmë se ‘Home Office’ po paguan të dënuarit shqiptarë që të shkojnë në shtëpi. Nuk ka ndodhur këtu”.