‘Është “qesharake” të lidhësh Gjeorgjinë në sanksionet perëndimore kundër Rusisë’, thotë zyrtari i lartë lindor

Goditja e tregtisë midis Gjeorgjisë dhe Rusisë do të kishte pak ndikim në ekonominë ruse, tha të mërkurën kryeministri gjeorgjian Irakli Garibashvili, duke kundërshtuar një propozimi që BE të sanksionojë vendet e treta që vazhdojnë të bëjnë biznes me Moskën.









“Atë që BE-ja tregton me Rusinë në katër ditë, ne e tregtojmë me Rusinë në një vit”, tha Garibashvili në një intervistë në Forumin Ekonomik të Katarit.

“Kur bëhet fjalë për sanksionet ekonomike […] Qarkullimi tregtar i Gjeorgjisë me Rusinë është më pak se 1 miliard dollarë” në vit, tha kryeministri gjeorgjian. “Kjo është qesharake, apo jo? Ai 1 miliard dollarë nuk mund të ndikojë në ekonominë ruse”.

Rusia është partneri i dytë më i madh tregtar i Gjeorgjisë. Në vitin 2022, xhiroja tregtare midis dy vendeve arriti në 2.5 miliardë dollarë, sipas të dhënave paraprake nga Zyra Kombëtare e Statistikave të Gjeorgjisë.

Ish-republika sovjetike është në mesin e një numri të vogël vendesh nga Kaukazi dhe Azia Qendrore, tregtia e të cilave me Rusinë ka lulëzuar që kur Perëndimi vendosi sanksione ndaj Moskës për pushtimin e saj në shkallë të plotë të Ukrainës.

Sipas të dhënave doganore nga platforma Trade Data Monitor, e parë nga POLITICO, Gjeorgjia ka parë që vëllimi i tregtisë së saj me Rusinë të rritet me pothuajse 22 për qind në vit që kur Moska filloi pushtimin e saj të plotë.

BE po diskuton një raund të 11-të të sanksioneve kundër Rusisë, i cili mund të përfshijë masa të paprecedentë që synojnë vendet që vazhdojnë të bëjnë biznes me Moskën, duke e lejuar atë të anashkalojë sanksionet.