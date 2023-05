Fenomeni Haaland/ 6,000 kalori në ditë, 25 miliardë shikime në TikTok dhe 450,000 € në javë

Kur gazeta spanjolle AS zbuloi saktësisht se çfarë përmbante “dieta” 6000 euro e Erling Haaland në ditë, interneti postonte një sërë shkrimesh, komentesh dhe memesh që shfaqnin superyllin norvegjez të Manchester Cityt si Hannibal.









Arsyeja kryesore ishin të brendshmet e kafshëve, mëlçitë dhe zemrat, të cilat janë shumë të pasura me vitamina, hekur dhe magnez dhe përbëjnë vaktin jo shumë të shijshëm të Haaland. Ai, si një tjetër Popeye, nuk mungon të pijë çdo ditë lëngun e tij magjik, i cili në thelb është një përzierje qumështi, lakra dhe spinaqi.

Garazhi me makina ultra luksoze

Norvegjezi është një adhurues i makinave të shtrenjta dhe me sa duket ka shumë hapësirë ​​në garazhin e tij për të akomoduar të gjitha bishat me katër rrota që ai nget herë pas here. Padyshim, krenaria e koleksionit të tij është Rolls-Royce Cullinan i bardhë, i cili vlerësohet rreth 340,000 euro dhe kishte qenë “pa vetëdije guri i provës”, kur Haaland u kap duke e drejtuar atë me celularin në dorë. Përveç Rolls-Royce, norvegjezi – që i do SUV-të – zotëron një Range Rover 510e me vlerë 145,000 €, një AUDI RS 6 AVANT me vlerë 180,000 € dhe një MERCEDES-AMG GLE Coupe me vlerë 150,000 €.

Ai ishte një fenomen që në moshë të re

Norvegjezi ishte një fenomen që në moshë të re, pasi në moshën 5-vjeçare kishte arritur të vendoste një rekord të pabesueshëm botëror në kërcimin me shtizë duke kërcyer 1.63 metra. Nëse ende po vrisni mendjen për fizikun e tij alien që pushton kundërshtarët në fushë, atëherë është mirë të dini se ai vinte nga të gjitha sportet që ai ka luajtur si fëmijë.

“Erling merrej me hendboll, pistë dhe ski. Mendoj se është mirë që ka luajtur hendboll dhe tenis. “Shumëllojshmëria është e rëndësishme sepse mund të përpunoni shumë pjesë të ndryshme të trupit tuaj”, tha babai i Alfie për trupin kafshëror të djalit të tij. Videoja e 13-vjeçarit Haaland duke grisur mbrojtjen e kundërshtarëve me një mori golash u bë shpejt virale dy vjet më parë, duke mbledhur miliona shikime në një kohë të shkurtër.

Erling Braut Haaland shënon në moshën 13-vjeçare!

Fëmija i ri i preferuar i rrjeteve sociale

Me 30 milionë ndjekës në Instagram dhe 5 milionë në Twitter, norvegjezi është gjithashtu një kampion në rrjetet sociale në momentin kur videot me hashtag të emrit të tij në Tik Tok shtojnë më shumë se 25.5 miliardë shikime. Nga afër dhe numrat me videot e tij në YouTube që luhen me ritëm automatik, duke vendosur rekorde për publikimet. Norvegjezi mbetet aktiv në rrjetet sociale dhe shpeshherë ngarkon materiale që bëhen menjëherë virale, si fotoja e tij si foshnjë me fanellën e Manchester Cityt, por edhe ajo që e tregon duke mbajtur ilaçin magjik që përmendëm më sipër. Rekordet e këtij viti të luftanijes norvegjeze

The 1.94 lartësi Erling Haaland është duke e niveluar këtë sezon, duke justifikuar plotësisht pseudonimin e tij si Terminator. Që në fillim, Haaland filloi fuqishëm. Ai shënoi dy gola në debutimin e tij në Manchester City kundër West Hamit, shtoi një të tretën në ndeshjen e tij të tretë kundër Newcastle dhe vazhdoi me hat-trickë të njëpasnjëshëm kundër Crystal Palace dhe Nottingham Forest.

Sezoni i tij i parë në Premier Leaguei shoqëruar nga një varg rekordesh pasi norvegjezi u bë lojtari më i shpejtë për të arritur 10 gola në historinë e tij dhe më pas më i shpejti për të arritur 20. Disi 22-vjeçari është bërë ylli në rritje i Premierligës angleze ashtu siç është për një. nga sportistët e rinj më emocionues në planet, pavarësisht nga sporti, duke rekomanduar një arsye kryesore për të parë ndeshjet e Manchester Cityt çdo javë.

Aty do të shihni Haaland për të shënuar në çdo mënyrë të mundshme dhe të pamundur, duke çmontuar funksionin mbrojtës të kundërshtarëve, të cilët jetojnë netë terrori ndaj tij në fushë. Një shembull tipik është Leipzig, i cili u rrëmbye nga luftanija norvegjeze më 14 mars, duke shënuar 5 gola në vetëm 57 minuta, duke barazuar rekordin e Messit dhe Luis Fabianos në Champions League. Në fakt, nëse Pep Guardiola nuk do ta kishte zëvendësuar aq herët, mund të kishim parë një tjetër rekord të alienëve të thyer nga Haaland.

Versioni i futbollit i Shaquille O’Neal

Norvegjezi duket si një version futbolli i pashënuar i Shaquille O’Neal. Fiziku i tij i ndërtuar ruhet përmes një diete shtazore prej 6000 kalorish në ditë, e cila përfshin të brendshmet e kafshëve, mëlçitë dhe zemrat, të pasura me vitamina, hekur dhe magnez. Qershia mbi tortë është lëngu magjik që pi çdo ditë ylli norvegjez dhe në thelb është ai i qumështit, lakrës dhe spinaqit, një fakt ky mesa duket është trend në rrjetet sociale, i cili nxjerr një sërë memesh për sulmuesin e “Hannibalit”. Haaland duket sikur gjeti tokën e tij të premtuar në Angli. Në të vërtetë, ai lindi atje, në korrik 2000, kur babai i tij, Alfie, luante për Leeds. Ndoshta kjo është arsyeja pse ai u përshtat kaq shpejt në ligën më të kërkuar në botë, pasi Premier League ka qenë gjithmonë në ADN-në e tij.

Paratë e tij marramendëse

Haaland nënshkroi një kontratë legjendare vitin e kaluar që do t’i fitojë atij shumën e egër prej 450,000 € në javë për pesë vitet e ardhshme. Sigurisht, nëse norvegjezi vazhdon paraqitjet e tij të jashtëzakonshme në fushë, atëherë nuk do të kalojë shumë kohë përpara një propozimi të ri për rinovimin e kontratës nga pronarët e pasur të Manchester Cityt. Në mënyrë të ngjashme, Haaland do të ngjitet edhe më lart se vendi i 32-të në listën e Forbes të sportistëve më të pasur në planet.

Gazeta Shqiptare