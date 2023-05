Fobia e panjohur që prek 6 në 10 gra

Ndoshta nuk keni dëgjuar kurrë për tokofobinë, por ka shumë të ngjarë që po merreni me të pa e ditur. Tokofobia, siç përcaktohet nga Klinika Mayo, është frika ekstreme e lindjes dhe shtatzënisë dhe, sipas një studimi të fundit, prek 6 nga 10 gra amerikane.









Të njëjtat gjetje kërkimore, të publikuara në Evolution, Medicine, and Public Health, zbulojnë se stresi i shkaktuar tek gratë nga fajdeja është aq i fortë sa mund të shkaktojë sulme ankthi, abstenim nga seksi dhe madje edhe shkëputje emocionale nga fëmija i porsalindur.

Siç shpjegojnë studiuesit amerikanë, tokofobia ndahet në dy fenomene të veçanta psikologjike: tokofobia primare shfaqet tek gratë që nuk kanë përjetuar kurrë një shtatzëni ose lindje, ndërsa tokofobia dytësore zhvillohet pas një ngjarjeje traumatike gjatë një shtatzënie ose lindjeje, si një abort ose një aborti i vështirë.

Ekspertët theksojnë se tokofobia shfaqet tek shumë gra, për shkak të bashkëjetesës së fobive të tjera, si frika nga dhimbja (algofobia), frika nga mjekët (iatrofobia) dhe frika nga fëmijët.

Në hulumtimin e ri, studiuesit vlerësuan rastet e 1800 grave nga SHBA, me një moshë mesatare 31 vjeç. Gjysma e pjesëmarrësve nuk kishin lindur kurrë, ndërsa një e treta e tyre kishin përjetuar të paktën një shtatzëni me rrezik të lartë. Rezultatet treguan se 62% e grave përballeshin me fobi dhe ankth intensiv në mundësinë e një lindjeje të mundshme.

Nën-analiza tregoi se gratë beqare përjetuan frikë më të madhe në krahasim me ato në një marrëdhënie të qëndrueshme. Në të njëjtën kohë, gratë me prejardhje më të ulët arsimore dhe socio-ekonomike kishin më shumë gjasa të përjetonin tokofobi.

Studiuesit arrijnë në përfundimin se nivelet e larta të tokofobisë mund të shpjegojnë, në një farë mase, uljen e nivelit të lindjeve dhe hezitimin e dukshëm të grave për të krijuar familje.