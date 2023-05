Iu vranë dy djemtë në dy muaj/ Zbardhet dëshmia e babait të Arjan Gosës: Dëgjova vetëm një krismë dhe e pashë djalin që ra në tokë dhe një njeri që iku me vrap

Është zbardhur dëshmia e babait të Arjan Gosës, i cili mbeti i vrarë pasditen e së dielës, pasi Habib Rexha e qëlloi me plumb në kokë. Pas negociatave me familjarët e tij, Polica arriti ta bindë autorin që të vetëdorëzohej.









Rexha u dorëzua duke treguar edhe rrethanat të cilat e kanë çuar drejt aktit të rëndë, ndërkohë që tashmë ai pritet të dalë për masë sigurie.

Por sipas të dhënave nga dëshmia e Osman Gosës, të vetmit dëshmitar okular në atë vrasje, e dokumentuar nga ana e oficerëve gjyqësorë, është mësuar se ai dhe familja e tij nuk ishin ruajtur me idenë se gjithçka ishte mbyllur me atë ngjarje të rëndë ku humbën jetën djali i tij dhe vëllai i Habib Rexhës.

DËSHMIA

Shumë i tronditur për atë që përjetoi i ati i viktimës, Osman Gosa 78 vjeç ka dëshmuar mbi atë që ndodhi të dielën në mbrëmje. Sipas dëshmisë së tij, ai ka qenë në një lokal së bashku me djalin e madh Arianin i cili ishte kthyer në vendlindje që në mars pas vrasjes së të vëllait. Të dy janë ulur në pjesën e jashtme të lokalit dhe kanë qenë me kurriz nga rruga, ndaj nuk e kanë parë autorin kur ka hyrë në lokal.

“Ishim duke parë ndeshjen. Dëgjova vetëm një krismë dhe e pashë djalin që ra në tokë dhe një njeri që iku me vrap”. Kaq ka mundur të dëshmojë, 78-vjeçari Osman Gosa i cili në një hark të shkurtër kohor, brenda më pak se dy muajsh humbi dy djemtë e tij, përkatësisht Edmondin 43 vjeç dhe Arianin 48 vjeç.

I tronditur nga gjithçka përjetoi në moshë të thyer, Osman Gosa nuk e kishte menduar se do të humbiste dhe djalin tjetër si pasojë e krimit në të cilin u përfshi i biri dhe që i mori jetën. Meqë të dy palët e përfshira në konfliktin, që përfundoi në vrasje më 29 mars, mbetën të vrarë dhe Arian Gosa nuk ruhej. Familja Gosa nuk e kishte menduar hakmarrjen ndonëse të afërm të tyre shprehen se në ditët e para pas krimit kjo ishte diskutuar meqenëse familja e Altin Rexhës është nga Kukësi ku vepron fuqia e kanunit, por fakti që dhe Rexha vrau Edmondin u konsiderua si mbyllje e konfliktit. Sipas Policisë, Arian Gosa u qëllua me një plumb në kokë nga vëllai i Altin Rexhës, 31-vjeçari Habib Rexha, që ka shkuar i pamaskuar në lokalin ku viktima po pinte kafe me të atin ndërsa shihnin një ndeshje futbolli, gjithnjë sipas dëshmisë së të atit të viktimës.