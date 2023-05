Lojtarët e Real Madrid veshin fanellën e Vinicius në ndeshjen kundër Rayo – banderolë e madhe për brazilianin

‘Pranë Vinicius’.

Ky është slogani i Real Madridit dhe tifozëve të tij pas sulmit të fundit racist ndaj yllit të tyre brazilian në ndeshjen e fundit kundër Valencias në Mestalla.

Drejtuesit e Realit lëshuan një deklaratë kundër La Ligës, lojtari u grind me të gjithë ata që lejojnë racistët të ekzistojnë në fusha dhe bashkëlojtarët e tij vendosën në ndeshjen kundër Rayo Vallecano në Madrid që të gjithë të vishnin fanellën nr.20.

Real Madrid will all wear No. 20 in their game against Rayo for Vini Jr.

(via @realmadrid) pic.twitter.com/7JxShUGFwh

— B/R Football (@brfootball) May 24, 2023