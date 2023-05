Njihej si Mbretëresha e Rock ‘n’ Roll-it/ Nga divorci, humbja e dy djemve dhe deri tek problemet shëndetësore. ‘Brenda jetës’ së vështirë të Tina Turner

Mbretëresha e muzikës, Tina Turner ndërroi jetë në moshën 83-vjeçare pas një sëmundjeje me të cilën po vuane për një kohë të gjatë.









“Me pikëllim të madh njoftojmë ndarjen nga jeta të Tina Turner”, thuhej në deklaratë, e cila shoqëronte një foto bardh e zi të këngëtares ikonike.

“Me muzikën e saj dhe pasionin e saj të pakufishëm për jetën, ajo magjepsi miliona fansa në mbarë botën dhe frymëzoi yjet e së nesërmes. Sot i themi lamtumirë një shoqeje të dashur që na lë të gjithëve punën e saj më të madhe: muzikën e saj. Gjithë dhembshuria shkon për familjen e saj. Tina, do të na mungosh shumë”.

Artistja la pas bashkëshortin e saj, producentin gjerman Erwin Bach, dhe dy djemtë e saj, Michael dhe Ike Turner Jr., të cilët ajo të dy i adoptoi gjatë martesës së saj të parë me Ike Turner.

Pas lajmit, të famshmit dhe fansat në të gjithë botën reaguan në rrjetet sociale për humbjen e saj . Ajo kishte fituar zemrat e shumë njerëzve dhe njihej si ‘Mbretëresha e Rock ‘n’ Roll-it’. Megjithatë, jeta e saj jashtë skenës ishte gjithçka tjetër veçse magjepsëse.

Tina kishte një jetë të vështirë, e cila përfshinte abuzime në familje dhe disa sëmundje shëndetësore.

Tina, emri i saj i vërtetë Anna Mae Bullock u bë e famshme në të 20-at e saj pasi performoi me Ike Turner dhe grupin e tij, Kings of Rhythm.

Ike dhe Tina u martuan në Meksikë në vitin 1962, dy vjet pasi mirëpritën djalin e tyre të parë, Ronnie.

Ndërsa martesa e tyre dukej e mrekullueshme nga jashtë, këngëtarja e “Proud Mary” u përball me abuzime fizike prej vitesh nga bashkëshorti i saj.

“Kishte dhunë, sepse ai kishte frikën se unë do ta lija atë”, tha ajo më parë.

Ajo u tregua e sinqertë për abuzimin dhe pabesinë që duroi në një intervistë të vitit 2018 me Sunday Times .

“Kishte dhunë, sepse ai kishte frikën se unë do ta lija atë,” ndau ajo. “Gratë e tjera, sepse nuk e doja në atë mënyrë… gratë e tjera nuk ishin aq të këqija, por ishte keqtrajtimi i vazhdueshëm.”- tha ajo asokohe.

Abuzimi fizik u dokumentua mirë edhe në filmin biografik “What’s Love Got to Do With It”, në të cilin Angela Bassett dhe Laurence Fishburne luanin përkatësisht Tina dhe Ike.

Tina i shpëtoi marrëdhënies abuzive kur u divorcua nga Ike në 1978.

Mbretëresha e Rock ‘n’ Roll-it vuajti nga disa probleme shëndetësore gjatë viteve, duke përfshirë PTSD, problemin e veshkave, presionin e lartë të gjakut dhe kancerin e zorrëve.

Këngëtarja e “What’s Love Got To Do With It” gjithashtu pësoi një goditje në tru në tetor 2013, të cilën ajo e detajoi në kujtimet e saj të vitit 2018, ” Historia ime e dashurisë”. ”

“U zgjova papritur dhe në panik”, ka shkruar ajo. “Një rrufe më goditi kokën dhe këmbën e djathtë të paktën kështu ndihesha dhe pata një ndjesi t çuditshme në gojën time që e bëri të vështirë për mua t’i thërrisja Ervinit për ndihmë. Dyshova se nuk ishte mirë, por ishte më keq nga sa e kisha imagjinuar ndonjëherë. Unë pësova një goditje në tru.”

Pasi qëndroi në spital për 10 ditë, Tina rifitoi aftësinë e saj për të ecur, duke theksuar se “asgjë në lidhje me procesin e rehabilitimit nuk ishte e lehtë”.

Për t’i bërë gjërat edhe më keq, në vitin 2018, djali më i madh i Tinës, Raymond Craig të cilin ajo e ndante me Raymond Hill u vetëvra në Los Anxhelos.

Pasi këngëtarja e “Private Dancer” shpërndau hirin e tij në brigjet e Kalifornisë, ajo tha: “Momenti im më i trishtuar si nënë. Ai ishte 59 vjeç kur vdiq në mënyrë tragjike, por ai do të jetë gjithmonë fëmija im.”

Një vit pas vdekjes së Raymond-it, Tina foli për jetën e saj “të tmerrshme”.

“Unë thjesht vazhdova,” tha ajo për New York Times . “Thjesht vazhdo dhe shpreson se diçka do të vijë.”

Vdekja e djalit të vogël nga kanceri

Në vitin 2022, Tina pësoi një tjetër humbje shkatërruese pasi djali i saj Ronnie vdiq për shkak të komplikimeve nga kanceri i zorrës së trashë .

Tina vajtoi vdekjen e djalit të saj në Instagram në atë kohë, duke shkruar: “Ronnie, ti u largove nga bota shumë herët. Me pikëllim mbyll sytë dhe mendoj për ty, biri im i dashur.”