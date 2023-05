Sulmuesi Da Silva u shpreh i lumtur për mediat pas fitores 1-4 të Partizanit ndaj Kastriotit. Lojtari tha se ekipi do shkojë me moralin lart në takimin e fundit, me besimin se titulli do i takojë ekipit të kuq.









“Jemi shumë të lumtur për kreun dhe jam i kënaqur për golat që i dhanë fitoren ekipit. Tashmë pas kësaj fitore do të jemi me moralin dhe do të shkojmë të fitojmë ndaj Teutës dhe të marrim titullin” – tha ai.