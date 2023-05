“Po më ka tradhëtuar”, Diola Dosti: Aman, ia kam falur se…

Diola Dosti e njohur si nutricioniste gjithashtu si ish-banore e “BBV2” së fundmi ka habitur me rrëfimin e saj ku ka pranuar se partneri i saj e ka tradhtuar.









E ftuar në emisionin “Ftesë në 5” e pyetur se nëse është tradhtuar nga partneri me dikë që nuk e krahasojnë me veten, Diola u përgjigj me “po”.

Diola shprehet se tradhtia nuk falet dhe partnerin do e linte të shkonte me të dashurën e tij.

“Unë mendoj që në momentin që hyn një person tjetër, pra unë jam e para dhe ajo është e dyta, pra futet në mes, më mirë të mbajë të dytën. Aman të keqen ia kam falur se nuk e dua fare më. Pra në momentin që bën një zgjedhje tjetër dhe unë investoj kaq shumë te vetja ime, në integritetin tim e për trajnime dhe ai zgjedh dikë tjetër… merre se ta kam falur”, në momentin që tradhton unë nuk mendoj as fëmijët as jetën ‘yhyyyy’ unë kam kohë, pse pak çuna ka?”- shprehet ajo