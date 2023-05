“Rritja e pagave për deputetët është e vonuar”/ Gjekmarkaj: Duhet të jesh biznesmen që të përballosh shpenzimet e politikës!

Deputeti i PD, Agron Gjekmarkaj nga Kuvendi ka reaguar në lidhje me projektligjin për rritjen e pagave, ku citoi “Sot në këtë sallë po kuptoj që duhet të jesh biznesmen ose ish-prokuror që të jesh dhe deputet e të përballosh shpenzimet e politikës”.









Gjekmarkaj tha se rritja e pagave për deputet është e vonuar dhe e mangët, ku theksoi se ai refuzon të të bëhet hajdut pasi dinjitetin e ka te rroga.

“Dua të them dy fjalë për rrogat! Sot në këtë sallë po kuptoj që duhet të jesh biznesmen ose ish-prokuror që të jesh dhe deputet e të përballosh shpenzimet e politikës. Prej vitesh ka një strategji depersonalizimi të deputetit. Depersonalizimi i deputetit është depersonalizim i politikës. Statusi i deputetit është statusi i politikës. Me këtë logjike një pedagog nuk mund të jetë kurrë deputet as një njeri i zakonshëm, i bie që kjo sallë është vetëm për biznesmenë. Rritja e rrogave të deputeteve është e vonuar, është e mangët. Deputetët nuk janë nënkategori. Kush pranon të jetë i tillë le ta pranojë, unë e refuzoj. Unë refuzoj të behëm hajdut. Refuzoj edhe depersonalizimin. Dinjitetin e kam te rroga si zgjedhje dhe nuk me vjen turp as kam komplekse të bej pohime të tilla. Demagogët dhe populistët janë rriqnat më të ndyta të një shoqërie shprehej Gjergj Fishta ne 1922”, tha Gjekmarkaj.