Skandali i Brukselit/ Eva Kaili lëviz pa byzylyk por me kushte kufizuese

Eva Kaili e liruar nga regjimi i përgjimit elektronik tashmë është e lirë me kushte kufizuese.









Vendimi është marrë nga gjyqtari belg antikorrupsion, ndërsa zëdhënësi i prokurorit Eric Van Duyse tha se eurodeputeti grek është i lirë nën mbikëqyrjen gjyqësore.

Diçka e tillë do të thotë se eurodeputeti, i cili akuzohet për rastin Katargate, d.m.th skandali në lidhje me korrupsionin e pretenduar të anëtarëve të Parlamentit Evropian, punonjësve të institucioneve dhe organeve të Bashkimit Evropian, në emër të zyrtarëve qeveritarë të Katarit dhe Marokut, tani nuk është e detyruar të mbajë më rrip dore, kusht i vendosur me lirimin e saj nga burgu më 14 prill 2023.

Avokatët e saj paraprakisht kishin bërë të ditur se do të dorëzonin një kërkesë përkatëse, në mënyrë që ajo të mund të kryejë detyrën e saj si deputete e Parlamentit Evropian. Karakteristike, avokati i saj Mihalis Dimitrakopoulos kishte deklaruar se “prioritetet e saj imediate janë kthimi në detyrat e saj në Parlamentin Evropian”.

Eva Kaili u arrestua në dhjetor 2022 në Bruksel, në kuadër të hetimeve për skandalin e Katargate. Ajo doli nga burgu më 14 prill, kohë në të cilën u caktua në arrest shtëpiak me një etiketë elektronike. Megjithatë, një zëdhënës i zyrës së prokurorit publik belge tha se masa nuk u konsiderua e nevojshme për të vazhduar hetimin.

Gazeta Shqiptare